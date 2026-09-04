Pablo, cocinero: "Para un flan de queso cremoso, añade agua caliente que cubra 1/3 de las flaneras y hornea 70 minutos"

Este es el truco para conseguir un flan de queso "suave, cremoso y espectacular" Shutterstock y @poesiadefogon

Además de mariscos, carnes, pescados y verduras, en Galicia siempre hay espacio para un buen postre. El queso es uno de los grandes manjares de nuestra gastronomía y nunca falta en la mesa, ya sea como entrante o de postre acompañado de membrillo. Pero también protagoniza dulces como la tarta o el flan, muy presentes en las sobremesas gallegas.

Si eres de esas personas que no pueden vivir sin queso y quieres aprender nuevas recetas, puedes recurrir a chefs gallegos que comparten sus elaboraciones en redes sociales. Es el caso de Pablo, cocinero gallego que, a través de @poesiadefogon, ofrece a sus seguidores numerosas recetas, entre ellas la de un delicioso flan de queso.

Cómo conseguir un flan de queso cremoso

Pablo Suárez (@poesiadefogon), ha compartido una receta de flan de queso muy sencilla de preparar y con un resultado espectacular. Con pocos ingredientes y siguiendo un pequeño truco durante el horneado, conseguirás un flan "suave, cremoso y espectacular".

Para comenzar, mezcla el azúcar con las yemas de los huevos, el queso mascarpone y la nata para montar. Integra bien todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Cuando esté lista, resérvala.

A continuación, toca preparar el caramelo. Pon el azúcar en una olla a fuego medio y añade una cucharada de agua. Deja que se caliente hasta que el azúcar se funda completamente, con cuidado de que no se queme.

Una vez lo tengas hecho, reparte un poco de caramelo en el fondo de cada flanera. Déjalo templar unos segundos y, después, añade la mezcla de queso que habías reservado anteriormente.

Cubre cada una de las flaneras con papel de aluminio y colócalas en una bandeja. El truco es el siguiente: "Las ponemos en una bandeja con agua muy caliente para el baño maría", indica Pablo. La idea es que el agua (sin que llegue a hervir) cubra 1/3 de la altura de las flaneras.

Precalienta el horno a 150º. Coloca la bandeja en el centro, con calor arriba y abajo, y hornea 70 minutos. Cuando ya esté listo, "refrigeramos, al menos, 6 horas".

Ingredientes para un flan de queso (6 flaneras de 150ml):

475 gramos de nata para montar

125 gramos de queso mascarpone

110 gramos de yemas (6 yemas aprox.)

100 gramos de azúcar

Pizca de sal (opcional)

Para el caramelo: 100 gramos de azúcar y 1 cucharada de agua

El paso a paso de la receta: