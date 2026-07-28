María Morales, cocinera: "Aunque ponga 'pulpo cocido', todos sabemos que con eso no es suficiente"

El pulpo es un gran favorito del verano. Es un ingrediente muy versátil que admite múltiples preparaciones, como cocido, a la brasa o a la plancha.

Lo realmente difícil es conseguir el punto perfecto que, como bien dice María Morales, finalista de MasterChef 9, convierte este plato en "pura magia marina".

El truco para que el pulpo quede suave y muy tierno

Aunque cocinar pulpo en casa es muy fácil, mucha gente opta por comprarlo directamente en el supermercado.

Es una opción perfectamente válida, y en una de sus publicaciones de TikTok, María Morales explica cómo prepararlo para conseguir un resultado excelente.

"Cocinar bien un pulpo no es cuestión de suerte, es cuestión de saber hacerlo. Y hoy te enseño la mejor manera posible", indica la chef en la descripción del vídeo.

Para conseguir un pulpo tan suave como la mantequilla, el primer paso es cocerlo, si aún no lo está.

"Aunque (la etiqueta) ponga 'pulpo cocido', todos sabemos que con eso no es suficiente", sostiene la cocinera.

A continuación, María Morales marca el pulpo en una sartén bien caliente con un chorro de aceite de oliva virgen extra.

Después, lo coloca en una bandeja junto con unos dientes de ajo morado, jengibre fresco, manteca de cerdo y lo cubre por completo con aceite de oliva virgen extra.

Y finalmente lo hornea durante 35 minutos a 120 ºC. El resultado, según la cocinera, es "el mejor pulpo que te vas a comer en tu vida".

Para completar el plato, la finalista de MasterChef 9 lo acompaña con arroz negro y unas lentejas caviar o beluga.

Perfil nutricional del pulpo

El pulpo es un molusco cefalópodo rico en proteínas. Su carne es de muy buena calidad y, además, posee un bajo contenido en grasas y colesterol.

Es fuente de minerales, como el selenio, el yodo, el fósforo, el calcio y el zinc. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), una ración de pulpo aporta el 76% de las ingestas recomendadas de selenio para hombres y el 97% para mujeres de 20 a 39 años.

Por otro lado, los aportes vitamínicos más significativos son los de vitamina B6, B12 y niacina y en cuanto a las vitaminas liposolubles, el pulpo es fuente de vitamina E.