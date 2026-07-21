El restaurante de un pueblo de 400 habitantes donde comer a unos metros del mar: "Almejas XXL"

El turismo gastronómico vive un auténtico auge. Cada vez son más los viajeros que sitúan la cocina local entre sus principales motivos para viajar.

Más allá de sus playas, monumentos y rincones mágicos, Galicia está considerada como una de las mejores regiones gastronómicas del mundo y, por tanto, un destino perfecto para los amantes del buen comer.

Un restaurante de referencia en el Camino Portugués

Entre las opciones disponibles, la Guía Macarfi destaca Porto dos Barcos, un restaurante de referencia en el Camino Portugués por la costa.

"Al pie del Atlántico, entre el mar y la montaña de Oia (Pontevedra), se alza este rincón donde el mar dicta el menú", señala la plataforma gastronómica española.

Porto dos Barcos --que también aparece en la lista de destacados de la Guía Michelin-- ofrece una experiencia que va más allá del plato. Combina un producto fresco, gallego y de excelente calidad, junto a unas maravillosas vistas y espectaculares puestas de sol.

Asentado en un antiguo puerto de Viladesuso, en el Concello de Oia, Porto dos Barcos --capitaneado por Juan Enrique y su padre Quique Carneiro-- propone una carta que se actualiza según el mercado.

"Cada día se eligen en lonja los pescados y mariscos que marcarán el ritmo de una cocina sencilla y honesta", explica la Guía Macarfi.

Y agrega: "La palometa roja al horno o la empanada de mejillones con chorizo son solo el principio". Recetas como la tortilla de pulpo también son especialidades de la casa.

Bivalvos y crustáceos tamaño XL

En Porto dos Barcos, el tamaño sí importa. Por eso, los bivalvos y crustáceos son tamaño XL. "Hemos tomado unas almejas XXL difíciles de encontrar en cualquier restaurante", señala un usuario en redes sociales.

Desde percebes hasta bogavantes, pasando por pescados finos a la plancha o al horno, como el rodaballo, la carta de Porto dos Barcos evoluciona al ritmo del mercado y se completa con una lista de postres caseros.

El restaurante de Oia ofrece además un menú diario por 39 euros, disponible exclusivamente de lunes a viernes. Incluye un primer y segundo plato, postre de la casa, agua y copa de vino, y café.

Más allá de la propuesta gastronómica, Porto dos Barcos cuenta con una amplia terraza situada a escasos metros del mar, equipada con sofás para una sobremesa perfecta y un reservado para grupos reducidos.

En el interior, dispone de un salón dividido en dos ambientes, con capacidad para un total de 13 mesas.

"Todo está pensado al detalle: servicio impecable, vajilla cuidada y buena y amplia selección de vinos. Un homenaje para los sentidos", afirma la plataforma gastronómica española.

En concreto, la guía Macarfi valora la propuesta del restaurante de Oia con una puntuación de 7,5 sobre 10, mientras que el precio medio por comensal ronda los 75 euros (sin bebida).

Esta valoración coincide con la opinión de otros clientes, recogidas en distintas reseñas en Google:

"Un lugar maravilloso con un producto impecable y una buena elaboración"; "la comida estaba espectacular, se nota la calidad del producto en cada plato"; "un lugar imprescindible. La experiencia ha sido de diez, como siempre que vamos".