Los chefs gallegos coinciden: las albóndigas más ricas no llevan cebolla, usa 50 g de miga de pan remojada en leche

Las albóndigas son uno de los platos favoritos de muchas personas, ya que, además de tener un delicioso sabor, constituyen una gran fuente de proteínas de alto valor biológico, hierro, zinc y vitaminas del grupo B. Además, son muy versátiles, porque permiten combinar distintos tipos de carne y adaptarse así a cualquier paladar.

Muchas personas no saben cómo preparar la masa y prefieren comprarlas ya hechas en el supermercado. Sin embargo, esto puede cambiar si tomas como referencia las recetas de algunos chefs gallegos que, te aseguramos, al probarlas te recordarán a aquellas albóndigas que te hacía tu abuela cuando eras pequeño.

La clave a la hora de hacer la masa de las albóndigas

Las albóndigas, lejos de lo que muchas personas puedan pensar, son un plato muy sencillo de elaborar en casa. Solo es necesario tener en cuenta cuáles son los ingredientes principales y respetar las proporciones adecuadas para conseguir una masa equilibrada, jugosa y llena de sabor.

Además, se trata de una receta tradicional que nunca pasa de moda y que suele tener recuerdos de la cocina casera y familiar.

La clave principal está en preparar correctamente la masa de las albóndigas. Conseguir una textura homogénea y maleable es fundamental para que las bolas mantengan su forma durante la cocción y queden tiernas por dentro. También es importante la salsa, ya que aporta gran parte de sabor final al plato y convierte una receta sencilla en una comida irresistible.

Para conocer el paso a paso perfecto, hemos tomado como referencia una receta del cocinero gallego Pablo Suárez, quien comparte a través de su perfil recetas tradicionales y fáciles de preparar, explicando de forma detallada tanto los ingredientes como la elaboración.

El primer paso consiste en mezclar la carne picada con el resto de ingredientes hasta conseguir una masa uniforme. Lo ideal es integrar todo con las manos para trabajar mejor la textura. Después, se forman pequeñas bolas y se pasan ligeramente por harina, eliminando el exceso.

A continuación, las albóndigas se fríen en abundante aceite de oliva hasta que queden bien selladas por todos los lados. Una vez retiradas, en el mismo recipiente se rehogan las verduras a fuego medio durante unos diez minutos, aprovechando todo el sabor que ha quedado en el fondo.

El siguiente paso es incorporar el vino y dejar que reduzca antes de añadir el caldo. La salsa debe hervir lentamente con la olla tapada durante unos 20 o 25 minutos. Después se tritura para lograr una textura suave y se vuelven a introducir las albóndigas.

Finalmente, se cocina todo junto a fuego lento durante otros 20 minutos para que la carne absorba todos los sabores. Tras un breve reposo, solo queda servirlas con tu guarnición preferida.

Ingredientes para 3 personas

Para las albóndigas:

500g de carne picada (ternera)

1 huevo

1 diente de ajo picado

1/4 manojo de perejil

50 gramos de miga de pan remojada en leche

Sal y pimienta al gusto

Harina

Para la salsa: