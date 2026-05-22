Es oficial: Galicia celebrará un festival gastronómico con hamburguesas hasta el domingo en esta ciudad

Los festivales de hamburguesas se han convertido en una de las tendencias gastronómicas más fuertes del momento. En Galicia hemos visto en los últimos años cómo el número de citas de este tipo de eventos ha ido en aumento.

De hecho, este mismo fin de semana, desde hoy viernes y hasta el domingo, tendrá lugar un nuevo festival gastronómico centrado en las hamburguesas. En concreto, The Burger Top llega a Ourense los días 22, 23 y 24 de mayo.

Las hamburguesas "más bestias" y ambiente festivalero

Durante este fin de semana, The Burger Top compartirá espacio con el Cheesecake Fest, dos eventos en uno que ofrecerá elaboraciones originales de hamburguesas y tartas de queso de todo tipo.

"Este 22, 23 y 24 de mayo aterrizamos en el Campo da Feira da Chavasqueira con una locura de sabores en el auténtico Cheesecake Fest. Las burgers más brutales, tartas de queso que parecen de otro planeta y un ambiente que no vas a olvidar", prometen desde la organización del evento.

Desde el viernes y hasta el domingo, The Burger Top abrirá sus puertas con las hamburguesas "más bestias" y un auténtico ambiente festivalero. Hoy viernes lo hará en horario de tarde, mientras que el sábado y el domingo abrirá al mediodía y también por la noche.

Tal y como aparece en su perfil en redes sociales, este es el horario

Viernes, 22 de mayo: de 19:00 a 00:00 horas

de 19:00 a 00:00 horas Sábado, 23 de mayo: de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 00:00 horas

de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 00:00 horas Domingo, 24 de mayo: de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas

Compartirá espacio con el Cheesecake Fest

Tarta de queso de pistacho.

De forma paralela, el Campo da Feira da Chavasqueira acogerá el Cheesecake Fest. Vecinos y foodies o, lo que viene a ser lo mismo, amantes de la gastronomía podrán disfrutar de "tartas de queso cremosas, brutales y con ese toque artesanal que engancha".

El festival ya comenzó ayer jueves y se prolongará hasta el domingo. Además, como en ediciones anteriores, habrá una amplia variedad de tartas, entre ellas de Lotus, de las famosas gallegas Dinosaurus, la clásica y de pistacho.

La entrada al recinto es gratuita, mientras que el precio de las porciones de tartas oscila entre los 6 y 6,50 euros.