Galicia vuelve a conquistar el International Wine Challenge con Albanta como mejor blanco de España

El International Wine Challenge de Londres ha vuelto a situar a Albanta, de la bodega gallega Altos de Torona, entre los grandes blancos del panorama nacional al distinguirlo, por segunda vez en tres años, como mejor vino blanco de España, otorgándole Trophy, 96 puntos y medalla de Oro.

Tras obtener este reconocimiento por primera vez en 2023, el albariño elaborado en los viñedos de O Rosal, dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas, regresa a lo más alto en uno de los concursos vinícolas más influyentes y rigurosos del mundo.

El jurado internacional destacó de nuevo su equilibrio, frescura y expresión aromática, cualidades que consolidan a Albanta como uno de los vinos con mejor relación calidad-precio del mercado español.

El director de la bodega, Iván Gómez, ha subrayado que recibir nuevamente este reconocimiento supone "una enorme satisfacción", al demostrar la consistencia del trabajo realizado durante años tanto en el viñedo como en la elaboración.

Altos de Torona cuenta con el mayor viñedo de Rías Baixas de una sola pieza, con 94 hectáreas orientadas al sur en la falda del Monte Galeno, en Tomiño-O Rosal, un enclave marcado por la influencia atlántica y la biodiversidad que define el carácter fresco y mineral de sus vinos.

Este nuevo premio refuerza el gran momento que vive la bodega y confirma la creciente proyección internacional de los vinos gallegos.