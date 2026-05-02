El pueblo de menos de 80 habitantes donde comer genial y a buen precio: "Con nivel de estrella Michelin"

La gastronomía gallega goza de un prestigio indiscutible, reconocido dentro y fuera de España. Más allá de las grandes ciudades y de los restaurantes más conocidos, existen pequeños establecimientos en pueblos menos populares que sorprenden por su enorme calidad y a los que siempre apetece volver.

Uno de esos lugares es Porqueirós, una parroquia del municipio de Muíños (Ourense), que apenas supera los 80 habitantes según datos de 2022. A pesar de su escasa población, este rincón ourensano alberga diferentes opciones gastronómicas súper recomendables y con una calidad excepcional.

Qué ver y dónde alojarse en Porqueirós

Casa de turismo rural As Fontes, en Porqueirós, Muíños (Ourense) terracelanovaserraxures.com

Uno de los mayores atractivos de Porqueirós es el Santuario da Virxe da Aparecida, un templo de arquitectura barroca popular del siglo XVIII, recientemente restaurado y con un cabildo que mejora su funcionalidad y elegancia.

Su retablo, también del mismo siglo, destaca por su valor histórico. No puedes perderte este lugar si visitas Porqueirós, que gracias a su entorno en plena Serra do Xurés, ofrece paisajes y rutas ideales para pasear o hacer deporte.

"Trátase do santuario de máis relixiosidade do Concello", indican desde el concello de Muíños. En honor a la Virxe da Aparecida se celebra una fiesta el último domingo del mes de agosto.

En cuanto a las posibilidades de estancia en Porqueirós, una opción ideal es la Casa As Fontes, una casa tradicional gallega de más de 300 años abierta al público en 2007 en el corazón del Parque Natural do Xurés.

Dentro de este complejo se encuentra Lado Restaurante, junto al restaurante Cumio, el cual está cerrado actualmente.

Tres menús degustación desde los 35 euros

Lado Restaurante ladorestaurante.com

Lado Restaurante es un establecimiento recomendado por la Guía Repsol que conquista a todos los que se animan a descubrir alguno de los tres menús degustación que ofrece en su carta. En este pequeño rincón de Porqueirós, la experiencia gastronómica va mucho más allá de una simple comida.

Tal y como indican desde la Casa As Fontes, Lado Restaurante se encarga de la gestión de la parte de restaurante del alojamiento, para comidas y cenas.

Detrás de este proyecto están Borja Piñeiro y Elia Pereira, quienes han dado forma a una propuesta culinaria única, basada en el respeto por el producto y una creatividad súper cuidada. Cada plato es un juego de sabores en el que se mezclan a la perfección las texturas y matices de cada ingrediente.

En Lado, la cocina está en la base tradicional gallega, reinterpretada con un concepto vanguardista y su toque personal.

El restaurante ofrece tres opciones de menú. El Menú Brétema, con 8 pases por 62 euros, una excelente opción para introducirte en su cocina. El Menú Lado, de 14 pases por 85 euros, permite una experiencia más completa. Por su parte, el Menú Carta, con 4 pases por 35 euros, es una opción más breve pero cuidada.

Las opiniones de sus clientes no dan lugar a dudas de la increíble calidad que ofrecen en este establecimiento. "La comida es excelente, con nivel de estrella Michelin. Platos originales, con una presentación muy cuidada, variada, y los sabores sorprendentes", comentó Isabel. "Nos sorprendió gratamente en todos los sentidos, pedimos el menú corto y lo disfrutamos muchísimo. Gran producto, recetas novedosas y gran sabor", continuó Emilse.