El vino de las Rías Baixas que destaca por su calidad y frescura: cuesta 15,10 euros y tiene 94 puntos Parker

Galicia es un paraíso vitivinícola. Sus paisajes verdes y su clima atlántico favorecen especialmente la elaboración de vinos blancos, entre los que destaca la variedad Albariño con Denominación de Origen Rías Baixas. En total, Galicia cuenta con 5 denominaciones de origen: Rías Baixas, O Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei, todas con vinos frescos y de gran sabor.

Entre los vinos gallegos, sobresale un Albariño de la D.O. Rías Baixas que ha logrado gran puntuación en la escala de Robert Parker, uno de los críticos más influyentes del sector vitivinícola. Esta escala va de 50 a 100 puntos y clasifica como 'Sobresaliente' a aquellos vinos que alcanzan al menos 90 puntos.

Vino Albariño con D.O. Rías Baixas

Leirana Albariño 2024 es uno de los vinos blancos más destacados de la D.O. Rías Baixas, elaborado por la bodega familiar Forjas del Salnés, situada en Meaño, en la comarca do Salnés (Pontevedra).

Este vino, 100% Albariño, ha logrado 94 puntos en la escala Robert Parker, un reconocimiento que refleja su elegancia, frescura y gran calidad.

Según la web de Decántalo, este vino está elaborado a partir de uvas procedentes de 4 hectáreas de viñedos viejos de entre 40 y 60 años, plantados sobre suelos arenosos y graníticos. Su fermentación se realiza en tanques de acero inoxidable y, tras ella, el vino permanece en contacto con sus propias lías.

En copa, Leirana Albariño destaca por su frescura y aromas delicados, con notas de flores blancas, frutas jugosas y un toque de hierbas. En boca, presenta un cuerpo equilibrado con madurez, dejando un final sabroso con un leve amargor y un toque salino.

A su gran calidad, se suma su accesibilidad: por tan solo 15,10 euros, es posible disfrutar de este Albariño de gran nivel que sorprenderá a cualquier invitado.

Por si fuera poco, Leirana Albariño cuenta, además, con un precedente destacado: su añada de 2012 fue reconocida por The New York Times como el mejor vino de la D.O. Rías Baixas, consolidando la reputación de la bodega y de este vino como una referencia imprescindible en la región.