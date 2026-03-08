La aldea gallega de 120 habitantes donde comer genial y que poca gente conoce: "Maravilloso. Comida exquisita"

El lugar de O Souto apenas tiene 125 habitantes, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, esta pequeña aldea de Moraña (Pontevedra) destaca por albergar uno de los restaurantes más bonitos y especiales de la zona.

Desde su apertura en 2014, DeVintage se ha consolidado en el mapa gastronómico gallego gracias a su pasión por la cocina y a la ilusión de crear un espacio único, donde los comensales pueden disfrutar de una propuesta gastronómica cuidada y original.

Un restaurante que ofrece "un mundo de sabores"

En un ambiente acogedor, confortable y sorprendente, donde cada detalle cuenta, DeVintage ofrece, tal y como destacan en su página web, "un mundo de sabores", en el que el producto siempre fresco y de calidad es el protagonista.

"Nos gusta sorprender a nuestros clientes con cada nuevo plato que elaboramos; amamos lo que hacemos, y se nota. En nuestra variada oferta gastronómica, no faltan nuestras famosas tostas, ensaladas o brochetas, pero también pescados frescos de nuestra lonja cocinados a la brasa", agregan.

DeVintage se distribuye en varios espacios: la terraza exterior acristalada, de estilo exótico y desenfadado, ideal para tomar un café o una copa; el comedor del piano, donde el instrumento del siglo XVIII es el protagonista; y el comedor vintage, un lugar "que te transporta a otra época".

Por otro lado, DeVintage cuenta con un salón para celebraciones de hasta 56 personas, y otro más íntimo y luminoso, con murales pintados a mano en el que un estanque subterráneo da la bienvenida, de hasta 30 personas.

En cuanto a la oferta gastronómica, amplia y variada como ya mencionamos, este restaurante del lugar de O Souto propone una carta para todos los gustos, que va desde clásicos como las croquetas de jamón ibérico hasta platos más selectos, como las vieiras sobre alcachofas confitadas.

Merecen una mención especial los pescados de la lonja y el apartado de carnes, en el que se encuentran varias opciones: costillas duroc melosas y crujientes, costilla de vaca lacada, solomillo ibérico ahumado a la parrilla y cordero lechal de Segovia a baja temperatura y terminado crujiente, y entrecot de vaca premium.

"Lo mejor está siempre al final", señalan desde el propio establecimiento. Por ello, la carta de postres ofrece algunos grandes clásicos, como tarta de queso fundente, tarta de chocolate belga cremosa, flan de queso tierno con virutas de chocolate y carrot cake.

Las reseñas, en su mayoría, hablan auténticas maravillas de DeVintage. "Espectacular. Un verdadero placer para los sentidos. Un lugar exquisitamente decorado. La atención en sala fue extraordinaria, te hacían sentir como en casa", dice uno de sus clientes.

En pocas palabras, Cristiana define así su experiencia en DeVintage: "Un lugar maravilloso, comida exquisita y precio muy comedido".

Cómo llegar

DeVintage se localiza en el lugar de O Souto, en la parroquia de Lamas. Desde Pontevedra, la ruta más rápida es por la carretera N-550, aunque también existe la opción de coger la AP-9, con un tiempo estimado de viaje similar. Se recomienda reservar mesa a través de la página web del restaurante.