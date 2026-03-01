El furancho de un pueblo de 200 habitantes donde comer de maravilla: "Comida rica y abundante"

Si hay algo de lo que Galicia puede presumir con orgullo es de su extraordinaria gastronomía. La calidad de sus productos y la riqueza de sus tradiciones culinarias da lugar a platos emblemáticos como el pulpo á feira, los mejillones al vapor y la empanada gallega.

Aunque la red de hostelería es muy amplia, con un bar, restaurante o taberna en prácticamente cada esquina, no hay mejor lugar para disfrutar de una buena comida que un furancho; y lo mejor de todo es que todavía están de temporada.

Un local con comida tradicional y a buen precio

Los furanchos, en pocas palabras, son rincones enxebres en los que se bebe y se come. Esta tradición se remonta a 300 años atrás, siendo en la actualidad un atractivo turístico de Galicia. Entre las opciones disponibles, destaca el furancho O Labrego.

Ubicado en el lugar de Fonte de Curro, con apenas 200 habitantes, el furancho O Labrego es el lugar perfecto para disfrutar de algunas de las mejores delicatessen de la gastronomía gallega: desde pimientos de Padrón hasta pulpo á feira con queso de Tetilla.

A diferencia de otros locales similares, el furancho O Labrego cuenta con una carta en la que los clientes pueden consultar la selección de platos disponibles. Entre ellos figuran: raxo con patatas y pimientos, croquetas de pulpo, croca a la brasa, mejillones tigre y un largo etcétera.

La estética del local es de lo más rústica, con mesas y sillas de madera, así como barriles (también de madera) para tomar algo de forma rápida y agradable. En general, las reseñas en Google hablan maravillas del establecimiento y coinciden en destacar la calidad de sus platos.

"Más que una comida fue una experiencia gastronómica. Al llegar al local el dueño nos enseñó toda la casa y cómo se hacían antes las cosas. La comida es espectacular y tienes la opción de pedir media ración", dice un cliente.

Otro, sin embargo, se limita a decir: "Comida muy rica y raciones abundantes", mostrando su entusiasmo por el local.

El furancho O Labrego es un acierto seguro para quienes deseen disfrutar de una experiencia gastronómica con sabor a tradición y a buen precio, con raciones que parten desde los cinco o seis euros.

No obstante, para saborear su cocina conviene prestar especial atención al calendario, ya que solo abre tres días a la semana: viernes, sábado y domingo, en horario de 19:00 a 01:00 horas, según figura en Internet.