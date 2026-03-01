Ofrecido por:
El furancho de un pueblo de 200 habitantes donde comer de maravilla: "Comida rica y abundante"
Raxo con patatas y pimientos, croquetas de pulpo, croca a la brasa y mejillones tigre son algunas de las especialidades de este establecimiento
Si hay algo de lo que Galicia puede presumir con orgullo es de su extraordinaria gastronomía. La calidad de sus productos y la riqueza de sus tradiciones culinarias da lugar a platos emblemáticos como el pulpo á feira, los mejillones al vapor y la empanada gallega.
Aunque la red de hostelería es muy amplia, con un bar, restaurante o taberna en prácticamente cada esquina, no hay mejor lugar para disfrutar de una buena comida que un furancho; y lo mejor de todo es que todavía están de temporada.
Un local con comida tradicional y a buen precio
Los furanchos, en pocas palabras, son rincones enxebres en los que se bebe y se come. Esta tradición se remonta a 300 años atrás, siendo en la actualidad un atractivo turístico de Galicia. Entre las opciones disponibles, destaca el furancho O Labrego.
Ubicado en el lugar de Fonte de Curro, con apenas 200 habitantes, el furancho O Labrego es el lugar perfecto para disfrutar de algunas de las mejores delicatessen de la gastronomía gallega: desde pimientos de Padrón hasta pulpo á feira con queso de Tetilla.
A diferencia de otros locales similares, el furancho O Labrego cuenta con una carta en la que los clientes pueden consultar la selección de platos disponibles. Entre ellos figuran: raxo con patatas y pimientos, croquetas de pulpo, croca a la brasa, mejillones tigre y un largo etcétera.
La estética del local es de lo más rústica, con mesas y sillas de madera, así como barriles (también de madera) para tomar algo de forma rápida y agradable. En general, las reseñas en Google hablan maravillas del establecimiento y coinciden en destacar la calidad de sus platos.
"Más que una comida fue una experiencia gastronómica. Al llegar al local el dueño nos enseñó toda la casa y cómo se hacían antes las cosas. La comida es espectacular y tienes la opción de pedir media ración", dice un cliente.
Otro, sin embargo, se limita a decir: "Comida muy rica y raciones abundantes", mostrando su entusiasmo por el local.
El furancho O Labrego es un acierto seguro para quienes deseen disfrutar de una experiencia gastronómica con sabor a tradición y a buen precio, con raciones que parten desde los cinco o seis euros.
No obstante, para saborear su cocina conviene prestar especial atención al calendario, ya que solo abre tres días a la semana: viernes, sábado y domingo, en horario de 19:00 a 01:00 horas, según figura en Internet.