Marcos (29), el chef gallego que conquista la Guía Macarfi con su restaurante: "Cada 22 días cambiamos la oferta gastronómica"

La gastronomía gallega no deja de brillar, y la XI Gala Macarfi, celebrada recientemente en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, volvió a ponerlo en valor. Entre los galardonados sobresale É Restaurante, en Marín (Pontevedra), reconocido con el 'Rookie' Mejor Apertura de Galicia en 2025 y posicionándose en el puesto número 10 de todas las aperturas de España.

Este local combina tradición gallega, creatividad y una puesta en escena muy innovadora que ofrece una experiencia que va más allá de la comida. Hablamos con Marcos S. Area, el joven chef de 29 años detrás de este proyecto que abrió en febrero de 2025, y que ya ha logrado sorprender a los críticos más exigentes.

Identidad, cocina y experiencia

En Marín (Pontevedra) se encuentra É Restaurante, la apertura más destacada de Galicia en 2025 y número 10 de aperturas a nivel nacional según la Guía Macarfi. Su joven propietario y chef, Marcos, de 29 años, ha conseguido en apenas un año consolidar un proyecto que ha creado desde cero y sin socios.

Su nombre, É, es lo primero que llama la atención. Para Marcos, representa mucho más que una palabra: "Vengo de trabajar por toda Europa y estaba un poco cansado de trabajar en proyectos donde lideraba, pero no me resultaba algo identitario que pudiese defender de forma artística", nos contó. Por eso, cuando empezó a planear su proyecto, tenía algo muy claro: "Cuando tenga algo, quiero que sea algo mío".

De esa idea nació É, que en gallego significa "ser". No se trata solo de un nombre breve y fácil de recordar, sino de un concepto que refleja la identidad del restaurante: un espacio propio, auténtico y transparente, donde cada detalle, desde la cocina abierta hasta la propuesta gastronómica, está pensado para ofrecer una experiencia con personalidad propia.

Interior É Restaurante Cedida

El local sorprende desde el primer instante: la entrada se hace a través de la cocina, totalmente abierta, mostrando la preparación de los platos con total transparencia. "El nombre fue lo que construyó el proyecto en sí. Somos totalmente transparentes y honestos. Trabajamos con producto de temporada y cada 22 días cambiamos la oferta gastronómica", explica.

La propuesta culinaria es flexible, combinando cocina tradicional y moderna según la inspiración del momento, y destacando siempre el producto local. "No nos constreñimos a la cocina moderna ni clásica. Cada mes cambiamos todo, y cada plato tiene una 'editografía' que cuenta un poco la historia de los productos de la temporada", añade Marcos.

"Editografía" de los platos de É Restaurante Cedida

El restaurante busca que la gastronomía sea accesible para todos. El menú degustación consta de 7 u 8 pases: los entrantes son seleccionados por el restaurante, mientras que el plato principal lo elige el comensal.

Su precio ronda los 45-47 euros, sin llegar nunca a superar los 50 euros. "Me parece fundamental que la cultura pueda disfrutarla todo el mundo y no solo sea segmentada a una parte de la población", afirma un contundente Marcos.

Además, É Restaurante cuenta con certificado Slow Food y otro de pesca de rías, trabajando siempre con producto de kilómetro 0. Los comensales pueden disfrutar de dos servicios diarios, máximo de 30 personas cada uno, en un ambiente que mezcla la calidez de una casa gallega con un toque modernista.

El verdadero significado del éxito

Ganar el premio a la mejor apertura de Galicia y posicionarse top 10 de España en cuanto a aperturas no solo es un reconocimiento a la cocina de É Restaurante, sino también al concepto que Marcos ha defendido desde el inicio.

"Es la suma de muchas cosas. Todos los que están en esa lista o son chefs con una Estrella Michelin o con un Sol... soy el único que no tiene nada", dice entre risas y el orgullo que supone para él verse entre muchos cocineros que admira y que, por supuesto, le motivan.

En la Guía Macarfi, que también ha evaluado los 100 mejores restaurantes de Galicia, É Restaurante ocupa el puesto 35. "No me gusta decir que un puesto es mejor que otro, porque al final son críticos que tienen su opinión y es muy válida y cada uno tiene su experiencia, pero ves en la lista quiénes están por debajo y para mí son referentes", afirma.

Sus buenas reseñas y alta puntuación de 4,9 en Google corroboran todo el buen trabajo que Marcos y su plantilla han llevado a cabo durante este año de vida que tiene É Restaurante.

Para Marcos, los premios son un impulso, pero no la meta. "Es el inicio de un trabajo que esperamos poder defender y mejorar y gustar a más gente, y que si Dios quiere y el día de mañana llegan más cosas, pues que lleguen, pero con la conciencia clara de que no vamos a cambiar nuestra filosofía, sino mejorarla", sentencia Marcos S. Area, chef y propietario de É Restaurante.