El postre típico del Carnaval gallego que España desconoce: se necesitan 250 g de calabaza y 3 huevos
Se trata de un dulce súper fácil de preparar, apto incluso para los menos cocinillas, y perfecto para compartir en familia o con amigos
El Carnaval es sinónimo de música, alegría y disfraces de todo tipo. En estas fechas señaladas, la gastronomía también juega un papel protagonista con platos y postres tan populares, como el cocido, las orejas, las filloas y las rosquillas de anís.
Tampoco pueden faltar las chulas de calabaza, un dulce exclusivo del llamado 'triángulo máxico' del Entroido gallego, formado por Verín, Xinzo de Limia y Laza, donde la calabaza se convierte en el ingrediente estrella, aún poco conocido en el resto de España.
El postre del Carnaval gallego desconocido en España
En Galicia una variedad de postres típicos endulzan la experiencia del Carnaval. De hecho, uno de esos deliciosos manjares es muy popular en el sur de la Comunidad; en concreto, en los municipios ourensanos de Verín, Laza y Xinzo de Limia.
Se trata de las chulas de la calabaza, un postre típico de estas fechas que se elabora a partir de una mezcla de calabaza, huevos, levadura, azúcar y canela, y que se fríe en abundante aceite hasta quedar dorado.
Uno de los postres más emblemáticos del conocido como 'triángulo máxico' son las chulas de calabaza, un dulce sencillo y perfecto para compartir en familia o con amigos. Pero... ¿cuál es la receta?, te estarás preguntando. A continuación, te contamos cómo se preparan:
Ingredientes
Chulas de calabaza
- 250 g de calabaza
- 3 huevos medianos
- 100 g de harina
- 2 cucharadas de azúcar
- 1/2 sobre de levadura
- Aceite para freír
- Canela
Paso 1
Ponemos agua en una olla y cocemos la calabaza hasta que esté tierna
Paso 2
A continuación, escurrimos la calabaza y la trituramos con la ayuda de un tenedor
Paso 3
Añadimos los huevos y mezclamos bien hasta obtener una masa homogénea
Paso 4
Agregamos las dos cucharadas de azúcar y la harina previamente tamizada para eliminar grumos e impurezas
Paso 5
Incorporamos la levadura y dejamos que la masa repose, al menos, una hora
Paso 6
Formamos unas bolas pequeñas con la ayuda de una cuchara y freímos en abundante aceite
Paso 7
Quitamos el exceso de aceite con papel de cocina, espolvoreamos con una mezcla de azúcar y canela, y... ¡a disfrutar!
La receta, de @cocinalamama, es súper sencilla y apta incluso para los menos cocinillas.
La receta, de @cocinalamama, es súper sencilla y apta incluso para los menos cocinillas. Con ingredientes básicos se consigue un resultado delicioso que todo el mundo querrá repetir estos Carnavales.
Aunque conviene mantener un equilibrio con los dulces, la calabaza, el ingrediente principal, es un producto muy saludable. Se trata de una hortaliza altamente nutritiva, baja en calorías y rica en agua, fibra, potasio y vitamina A. Por eso, sus propiedades incluyen beneficios antioxidantes y mejoran la salud cardiovascular.
Los huevos, por otro lado, son ricos en proteínas de alto valor biológico y aportan grasas saludables, vitaminas de los grupos A, B, D, E y K, y minerales como fósforo, selenio y hierro. Además, son bajos en calorías y ayudan a la saciedad.