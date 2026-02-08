El postre típico del Carnaval gallego que España desconoce: se necesitan 250 g de calabaza y 3 huevos

0 votos

El Carnaval es sinónimo de música, alegría y disfraces de todo tipo. En estas fechas señaladas, la gastronomía también juega un papel protagonista con platos y postres tan populares, como el cocido, las orejas, las filloas y las rosquillas de anís.

Tampoco pueden faltar las chulas de calabaza, un dulce exclusivo del llamado 'triángulo máxico' del Entroido gallego, formado por Verín, Xinzo de Limia y Laza, donde la calabaza se convierte en el ingrediente estrella, aún poco conocido en el resto de España.

El postre del Carnaval gallego desconocido en España

En Galicia una variedad de postres típicos endulzan la experiencia del Carnaval. De hecho, uno de esos deliciosos manjares es muy popular en el sur de la Comunidad; en concreto, en los municipios ourensanos de Verín, Laza y Xinzo de Limia.

Se trata de las chulas de la calabaza, un postre típico de estas fechas que se elabora a partir de una mezcla de calabaza, huevos, levadura, azúcar y canela, y que se fríe en abundante aceite hasta quedar dorado.

Uno de los postres más emblemáticos del conocido como 'triángulo máxico' son las chulas de calabaza, un dulce sencillo y perfecto para compartir en familia o con amigos. Pero... ¿cuál es la receta?, te estarás preguntando. A continuación, te contamos cómo se preparan:

Ingredientes Chulas de calabaza 250 g de calabaza

3 huevos medianos

100 g de harina

2 cucharadas de azúcar

1/2 sobre de levadura

Aceite para freír

Canela Paso 1 Ponemos agua en una olla y cocemos la calabaza hasta que esté tierna Paso 2 A continuación, escurrimos la calabaza y la trituramos con la ayuda de un tenedor Paso 3 Añadimos los huevos y mezclamos bien hasta obtener una masa homogénea Paso 4 Agregamos las dos cucharadas de azúcar y la harina previamente tamizada para eliminar grumos e impurezas Paso 5 Incorporamos la levadura y dejamos que la masa repose, al menos, una hora Paso 6 Formamos unas bolas pequeñas con la ayuda de una cuchara y freímos en abundante aceite Paso 7 Quitamos el exceso de aceite con papel de cocina, espolvoreamos con una mezcla de azúcar y canela, y... ¡a disfrutar!

La receta, de @cocinalamama, es súper sencilla y apta incluso para los menos cocinillas. Con ingredientes básicos se consigue un resultado delicioso que todo el mundo querrá repetir estos Carnavales.

Aunque conviene mantener un equilibrio con los dulces, la calabaza, el ingrediente principal, es un producto muy saludable. Se trata de una hortaliza altamente nutritiva, baja en calorías y rica en agua, fibra, potasio y vitamina A. Por eso, sus propiedades incluyen beneficios antioxidantes y mejoran la salud cardiovascular.

Los huevos, por otro lado, son ricos en proteínas de alto valor biológico y aportan grasas saludables, vitaminas de los grupos A, B, D, E y K, y minerales como fósforo, selenio y hierro. Además, son bajos en calorías y ayudan a la saciedad.