Galicia podría tener la mejor hamburguesa de España 2026: 42 finalistas y sorteo de un Apple Watch

La gastronomía es uno de los principales atractivos de Galicia. La calidad excepcional de las materias primas es reconocida no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, destacando el marisco, pescados, carnes y vinos.

Platos icónicos como el pulpo á feira, la empanada, el caldo gallego y el lacón con grelos posicionan a Galicia como referente nacional. Asimismo, la hamburguesa es otra especialidad, aunque no originaria de aquí, que se ha ganado un hueco en el Campeonato de España de Hamburguesas.

42 hamburguesas gallegas en la final de Best Burger Spain

¿Podría Galicia tener la mejor hamburguesa de España? Desde hoy jueves, 29 de enero, y hasta el próximo domingo, 1 de marzo, un total de 430 establecimientos de toda España competirán en la sexta edición de Best Burger Spain, el campeonato que busca coronar la Mejor Hamburguesa de España 2026.

En esta edición, 42 hamburgueserías de Galicia se suman al reto con propuestas originales que competirán tanto por el título autonómico como por el reconocimiento nacional. Durante algo más de un mes, pondrán a prueba su creatividad, técnica y sabor para conquistar al público y al jurado del campeonato.

Hasta el 1 de marzo, los amantes de las hamburguesas podrán degustar las 42 creaciones participantes de la región y valorarlas según distintos criterios, entre ellos: calidad del pan, de la carne, combinación de ingredientes y sabor global de la propuesta.

Como incentivo, quienes participen con su votación entrarán en el sorteo de un Apple Watch. Para ello, será también necesario seguir las redes oficiales del campeonato en Facebook e Instagram (@campeonatodehamburguesas).

Junto al jurado popular, un equipo de inspectores especializados y profesionales vinculados al mundo de la gastronomía recorrerá España visitando a todos los participantes para probar las hamburguesas y emitir su valoración.

"De la suma de las puntuaciones del público y de los inspectores saldrán los finalistas", señala la organización en un comunicado. Estos se enfrentarán en una cata ciega el 10 de marzo en Madrid, ante un jurado profesional. Tras la liberación, tendrá lugar la entrega de premios, que se celebrará en El Puerto de El Escondite.

A continuación, te detallamos la lista completa de participantes de Galicia en esta edición:

A Coruña

Carnivale Burger (A Coruña)

Crustom Burger Shop by Cacao (Santiago de Compostela)

Custom Burger Shop by La Central (O Milladoiro)

Devoto Burger (A Coruña)

El Dieciocho/ The Carnivan (Santiago de Compostela)

Flaco (Santiago de Compostela)

Hermes Journey (A Coruña)

La Pepita Burger (Santiago de Compostela)

La Travesía Burger (Culleredo)

Malasogra Burger (Bertamiráns)

O Escondido (Pedrouzo)

O Moncho Burguer (Carnota)

O Recuncho de Adrián (Ame)

Petiscos Gastrobar (Bertamiráns)

Zahara Ferrol (Narón)

Lugo

Garden Monforte (Monforte de Lemos)

Luca's Grill (Lugo)

O Mercado (Lugo)

O Palique (Mondoñedo)

Orixe do Campo (Lugo)

Pan-Team Cocktail & Burger (Sarria)

Ourense

Bágoa Gastrobar (Ourense)

La Estación de Loman (Ourense)

O Aviador Burgers (Ourense)

Pontevedra