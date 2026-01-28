La receta tradicional que hace mi abuela gallega y que no se conoce en el resto de España: un clásico del cocido

0 votos

El recetario gallego está compuesto por una lista tan amplia como variada de platos llenos de tradición y repletos de sabor. Destacan los mariscos y pescado del Atlántico, así como las verduras de huerta como los grelos, y las carnes de cerdo y ternera.

En estos días de frío, lluvia e incluso nieve, no hay nada mejor que un plato de cuchara para entrar en calor. Entre las opciones disponibles, el cocido gallego es una de las más populares para esta época del año.

Un acompañante perfecto del cocido gallego

Garbanzos, chorizo, grelos, lacón, costilla, tocino y cacheira son algunos de los principales ingredientes del cocido gallego. Asimismo, otro de los elementos que puede estar presente son los denominados bolos de pote, unas masas redondas de harina de maíz que se cuecen en el agua del cocido.

El bolo de pote es un componente más del cocido gallego, que en otras zonas recibe el nombre de petelo o petote. Es especialmente típico en el municipio de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), donde está considerado un plato ancestral, surgido de la necesidad y el ingenio en tiempos de escasez.

De hecho, tal es su importancia que el municipio celebra, cada primer domingo del mes de febrero y desde hace ya más de quince años, una multitudinaria degustación de este producto a precios populares, amenizada además con música y diversas actividades.

No obstante, también puede prepararse en casa con una sencilla receta que te dejamos a continuación:

Ingredientes Cómo preparar bolos de pote o petote 200 g de harina de maíz

50 g de harina de trigo

Tocino al gusto

1/2 cebolla

Agua de caldo Paso 1 Tamizamos la harina de maíz y de trigo y, a continuación, la incorporamos a un bol Paso 2 Agregamos el agua del caldo, amasamos hasta conseguir una masa compacta y dejamos reposar Paso 3 Picamos la cebolla y, en una sartén, dejamos pochar con el tocino Paso 4 A continuación, formamos unas bolas con la harina y rellenamos con el relleno Paso 5 Como paso final, hervimos los bolos de pote a fuego lento y retiramos cuando floten

Los bolos de pote son un elemento más del cocido gallego que, en tiempos de escasez, se preparaban de forma habitual, aunque hoy en día esta tradición se está perdiendo, al igual que muchas otras.

Además de cebolla y tocino, el relleno también puede llevar pasas e incluso hierbas aromáticas, como la néboda o nébeda, para aportar sabor. La receta varía según la casa, pero el resultado siempre es delicioso.

Los bolos de pote son una de esas recetas que las abuelas gallegas saben preparar mejor que nadie, pero para quienes no tienen mucha maña en la cocina, esta sencilla receta puede resultar de gran utilidad.

Si lo prefieres, siempre queda la opción de acudir a la Festa do Petote de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) para degustarlos. Este año tendrá lugar el próximo domingo 1 de febrero, con la participación de un total de nueve establecimientos locales de prestigio.

La Festa do Petote contará con un mercado con puestos de artesanía y alimentación, hinchables y talleres para los más pequeños de la casa, un pasacalles amenizado por la comparsa Cor Café y, cómo no, la degustación del petote, amenizada por la charanga Los Támega.

A mediodía, los establecimientos hosteleros colaboradores ofrecerán un cocido completo a base de costilla, lacón, chorizo, patatas, verdura, cabeza de cerdo, petote y postre a un precio de 25 euros por persona.