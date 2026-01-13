Regresa la feria del cocido más famoso de Galicia: estos son los 25 restaurantes donde degustar este manjar

El cocido gallego es uno de los mayores manjares gastronómicos de la comunidad, y de ahí no se baja ningún gallego. Esa combinación perfecta de garbanzos, lacón con grelos, patatas cocidas y las diferentes partes del cerdo sorprende a todos los paladares. No hay ninguna casa gallega en la que no se cocine en más de una ocasión a lo largo del año.

Lalín (Pontevedra) es el templo del cocido, motivo por el que lleva casi 60 años celebrando una fiesta dedicada a este manjar. Este 2026 celebra su 58ª edición con una programación que supera, una vez más, el medio centenar de actividades repartidas durante las semanas previas y posteriores al día grande, el 8 de febrero. Desde este jueves, 15 de enero, arranca una de las mejores fiestas gastronómicas de Galicia: la Feira do Cocido.

58ª edición de la Feira do Cocido de Lalín

El próximo 8 de febrero de 2026, Lalín celebrará la 58ª edición de la Feira do Cocido, una de las grandes citas gastronómicas y culturales de Galicia y una de las más consolidadas en toda España. Reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, esta celebración rinde homenaje al cocido gallego, uno de los platos más representativos y populares de la cocina tradicional.

El Mes do Cocido arranca este jueves 15 de enero y se extenderá hasta el próximo 14 de febrero. El cartel de esta edición está hecho a mano por el pintor gallego José Mª Barreiro Gómez.

A diferencia de otras fiestas gastronómicas gallegas, la Feira do Cocido de Lalín se convierte en todo un evento lleno de identidad y orgullo. Aquí no solo se come, también se disfruta de la cultura gallega, el deporte y la tradición.

Durante las semanas previas y posteriores al día grande, Lalín es el epicentro del cocido para locales y visitantes, llegando a atraer a miles de visitantes atraídos por la popularidad de esta joya gastronómica gallega.

El alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, ha señalado que el objetivo principal de esta edición es reforzar los aspectos que ya funcionan con éxito e introducir mejoras que permitan seguir avanzando hacia la excelencia.

"De San Amaro a San Valentín, Mes del Cocido en Lalín"

La Feira do Cocido de Lalín cuenta con una programación que vuelve a superar el medio centenar de actividades. Uno de los ejes principales es el Mes del Cocido, que se desarrolla del 15 de enero al 14 de febrero bajo el lema "De San Amaro a San Valentín, Mes del Cocido en Lalín".

Durante este período, cerca de una treintena de establecimientos hosteleros ofrecen diariamente cocido en sus cartas, bajo el Sello de Calidad del Cocido de Lalín, garantizando una experiencia gastronómica auténtica y de calidad.

En el ámbito cultural destacan los Premios de Gastronomía de Galicia, que se entregan en una gala emitida en directo por la Televisión de Galicia, y el Premio de Periodismo Gastronómico "Álvaro Cunqueiro", que reconoce tanto a profesionales consolidados como a jóvenes periodistas.

A todo ello se suman actividades infantiles como el Divercocido, eventos deportivos como el Rally y la Carrera del Cocido, propuestas etnográficas como la Matanza Tradicional y una programación musical. En este enlace puedes encontrar información de utilidad sobre la Feira do Cocido de Lalín.

25 restaurantes adheridos