Es cero turístico, pero se come de lujo en este pueblo de 128 habitantes: "Comida casera y raciones abundantes"

Durante estas fechas festivas, los reencuentros familiares y con amigos suelen girar en torno a una mesa, ya sea en la casa de alguno de los invitados o en un restaurante, para evitar complicaciones.

A estas alturas, conseguir un lugar disponible puede resultar complicado, por lo que muchas personas optan por salir de la ciudad. Para quienes buscan disfrutar de comida casera, abundante y de calidad, una excelente opción es Casa Paco.

Comida casera, abundante y económica

Casa Paco es una casa de comidas que no necesita publicidad: todos en la zona saben que allí se come muy bien y en cantidad, como si estuvieras en casa. Se encuentra en Torroña, una pequeña aldea de Oia de apenas 128 habitantes.

A menos de una hora de Vigo, Casa Paco es una visita obligada para quienes valoran la comida tradicional. Entre sus platos más destacados se encuentran el cocido gallego, el cordero guisado, la empanada, la sopa gallega, el estofado de jabalí y las almejas a la marinera.

Casa Paco es sinónimo de comida casera y de calidad, como lo confirman sus más de 600 reseñas en Google, donde los comensales destacan su cocina "enxebre" y auténtica, perfecta para desconectar en la montaña sin alejarse demasiado de la ciudad.

"Comida casera, de calidad y bien preparada. Chorizo casero, salchichón de jabalí, ensalada de atún en escabeche y unos cuantos platos más cocinados con mucho mimo. Fuimos tarde a comer, pero nos atendieron de maravilla y salimos encantados", comenta Paula.

Javier, por su parte, señala que se trata de un "muy buen sitio" para disfrutar de la gastronomía típica de Galicia. Subraya su especialidad en el cocido gallego, los estofados de jabalí y otras carnes, y añade que los postres son caseros, con una mención especial para la piña con crema catalana.

Casa Paco dispone de varias opciones de menú, con diferentes precios según la opción elegida. Entre los platos incluidos se encuentran: bacalao al horno, mejillones con setas, fideos a la marinera, codillo, cocidos, además de postres caseros como tarta de la abuela, filloas con nata o sorbete de limón.

¿Cómo llegar?

El restaurante Casa Paco se encuentra a menos de una hora en coche desde Vigo. Existen varias opciones para llegar, aunque la ruta más fácil y rápida es por la autopista A-52 y, posteriormente, desviarse por la carretera EP-2202.

Este trayecto incluye tramo de peaje; no obstante, para evitarlo también es posible ir directamente por la EP-2202, lo que solo añade unos pocos minutos al viaje.