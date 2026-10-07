Esta aldea de 140 habitantes organiza una gran fiesta con vino gratis y música en directo el 24 de octubre

Octubre no ha hecho más que comenzar. El mes guarda muchas sorpresas en lo que a ocio y entretenimiento se refiere: desde conciertos y representaciones teatrales hasta fiestas gastronómicas.

En este sentido, uno de los eventos más esperados de las próximas semanas es el magosto de la parroquia de San Lourenzo do Hospital. La fiesta tradicional del otoño se celebrará en esta aldea, de apenas 143 habitantes, con castañas y vino gratis para todos los asistentes.

Vino y castañas asadas gratis

Los vecinos de O Hospital, en Tomiño (Pontevedra), ultiman los preparativos para la celebración del magosto. El evento tendrá lugar el próximo sábado, 24 de octubre, con una programación pensada para todos los públicos.

"La fiesta del magosto vuelve a O Hospital. El sábado 24 disfrutaremos de uno de los eventos más tradicionales del año, y este 2026 viene con un añadido brutal: la actuación de la orquesta Kubo", anuncia la Comisión de Fiestas de la Virxe da Milagrosa de Hospital.

La jornada festiva comenzará con la degustación de las tradicionales castañas asadas y el vino, todo donado por los vecinos del pueblo y, cómo no, totalmente gratuito.

Por la noche, a partir de las 22:00 horas, la orquesta Kubo se subirá al escenario para sacar a bailar a todo el mundo. "Tendremos una de las mejores orquestas del panorama actual, que ofrecerá su espectáculo en el torreiro de festas".

"Y poco más hay que decir... No hay excusa para no venir al magosto de Hospital el 24 de octubre. Tradición, música y entretenimiento se mezclarán en lo que será una fiesta", se puede leer en el perfil oficial de Instagram de la Comisión de Fiestas.

Y agregan: "Seguid atentos porque en los próximos días iremos dando información sobre la recogida de castañas y todavía tenemos más sorpresas".

A la espera de conocer todas esas novedades, así queda el planning del día: