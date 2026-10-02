Gran fiesta de pulpo del 9 al 12 de octubre con música en directo y 3 verbenas en este municipio

La llegada del otoño no marca el fin de las fiestas en Galicia. De hecho, la agenda de ocio permanece activa durante el año con celebraciones imprescindibles como las fiestas en honor al Cristo de la Esperanza de Mos (Pontevedra).

Los vecinos de Mos esperan con ilusión el inicio de sus fiestas patronales, que tendrán lugar del viernes 9 de octubre al lunes 12, coincidiendo su broche final con el festivo por el Día Nacional de España.

Cuatro días de fiesta hasta el 12 de octubre

Durante cuatro días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un animado programa de ocio con motivo de las grandes fiestas en honor al Cristo de la Esperanza. La programación incluirá verbenas, sesiones vermú y diversos actos litúrgicos.

Las fiestas arrancarán el 9 de octubre, a partir de las 21:30 horas, con una verbena amenizada por Panorama City y el trío La Noche. Al día siguiente, la programación continuará con las actuaciones de Costa Dorada y el trío Nostalgia, además de una sesión vermú a cargo de Iago & Saray.

La jornada del domingo, 11 de octubre, comenzará con una misa solemne y procesión cantada por la coral del Círculo Cultural Santa Eulalia de Mos. Por la noche, la fiesta continuará con las actuaciones de Los Player's y el trío Tic Tac.

Las fiestas grandes de Mos llegarán a su fin el lunes 12 de octubre, Día Nacional de España, con un animado tardeo a partir de las 18:00 horas, amenizado por The Turres Band y Kaf i.

Además, durante el sábado y el domingo habrá pulpeiro para recargar energía entre tanta fiesta.

A continuación, te detallamos la programación completa y horarios de las fiestas en honor al Cristo de la Esperanza 2026 de Mos:

Viernes, 9 de octubre

A las 21:30 horas: Verbena amenizada por Panorama City y el trío La Noche

Sábado, 10 de octubre

A las 11:00 horas: Misa por los socios fallecidos

A las 12:30 horas: Sesión vermú a cargo de Iago & Saray

A las 21:30 horas: Verbena amenizada por Costa Dorada y el trío Nostalgia

Durante toda la jornada, puesto de pulpo

Domingo, 11 de octubre

A las 12:30 horas: Misa solemne y procesión

A las 21:30 horas: Verbena con Los Player's y el trío Tic Tac

Durante toda la jornada, puesto de pulpo

Lunes, 12 de octubre (Festivo nacional)