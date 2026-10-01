Gran fiesta del pulpo el 4 de octubre con un menú a 40 euros con empanada, carne, sobremesa, bebida y café

El pulpo es uno de los grandes manjares de la gastronomía gallega. Ya sea preparado a la gallega, con sus cachelos, o á feira, es uno de los platos más emblemáticos y populares de Galicia. Por ello, las fiestas dedicadas a este producto se celebran en numerosos municipios y son capaces de reunir a cientos de personas interesadas en disfrutar de su sabor.

Este domingo, 4 de octubre, se celebra la Festa do Polbo en Portonovo, en el municipio de Sanxenxo (Pontevedra). Organizada por el Club de Xubilados de la localidad, la celebración ofrecerá un menú exquisito con el pulpo como el gran protagonista, además de diferentes actuaciones musicales.

Un menú exquisito por 40 euros

Portonovo ya lo tiene todo listo para rendir homenaje a uno de los productos más representativos de la gastronomía gallega. El próximo domingo, 4 de octubre, la localidad de Sanxenxo celebrará la III Festa do Polbo, una jornada en la que el pulpo será el gran protagonista del menú exquisito que se ofrece.

La cita, organizada por el Club de Xubilados de Portonovo, combinará gastronomía, música y tradición en una celebración pensada para disfrutar en compañía alrededor de uno de los manjares más queridos en Galicia.

Aunque el programa oficial arrancará a las 14:00 horas, la fiesta comenzará media hora antes. A las 13:30 horas, los participantes saldrán desde la sede del Club de Xubilados en dirección a la Lonja de Portonovo en un pasacalles acompañado por la Banda de Música de Sanxenxo.

El menú está compuesto por varios platos: pulpo a reventar, empanada, carne estofada, además de postre, vino, refrescos, café y licores.

Si te interesa asistir a esta comida popular, debes reservar previamente tu plaza en el bar del Club de Xubilados. El precio del menú es de 40 euros para los socios y de 45 euros para quienes no pertenezcan al club.

Como en toda buena fiesta gallega, la música en directo no faltará durante la jornada. Sobre el escenario estarán Voces de Sempre, agrupación vinculada al club, y Portonovo Canta. La fiesta terminará con un baile a cargo de Rafa Aguín, que pondrá música al final de la tercera edición de esta fiesta gastronómica.

Una vez más, la Festa do Polbo de Portonovo volverá a ser el punto de encuentro de los amantes del pulpo y de aquellos a los que les gusta disfrutar de un plan diferente en buena compañía y con un ambiente espectacular.