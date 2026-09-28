Gran fiesta del churrasco el 4 de octubre con un menú a 23 euros con criollos, panceta, bebida y mucho más
La sesión vermú comenzará a las 12:00 horas, previa a la gran churrascada que se iniciará a las 14:00 horas
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El churrasco es una de las comidas más populares en Galicia, no solo porque es un plato delicioso, sino también por todo lo que se genera a su alrededor: reuniones de amigos y familiares junto a la parrilla y sobremesas eternas que se alargan hasta la noche.
Cerdo, ternera, panceta, criollos... auténticos manjares preparados a la brasa que encantan a todos los paladares. Son muchos los municipios y parroquias gallegas que celebran sus fiestas alrededor de esta comida, y una de ellas es la parroquia de Rebordáns, en Tui (Pontevedra).
Un menú exquisito a 23 euros
El municipio de Tui acogerá el próximo domingo 4 de octubre una gran churrascada en el lugar de Mián, en la parroquia de Rebordáns. La fiesta reunirá a vecinos y visitantes alrededor de este manjar para vivir una gran celebración gastronómica de esas que tanto nos gustan en Galicia.
La fiesta se iniciará a partir de las 12:00 horas con una sesión vermú, que servirá como antesala a la comida principal, prevista para las 14:00 horas. La comisión de fiestas ha preparado un menú súper completo en el que no faltará de nada y en el que podrás disfrutar de todos los ingredientes típicos de una buena churrascada.
Churrasco, panceta, criollos y chorizos, acompañados de patatas y pan. Para completar la comida se servirá vino, agua y refrescos. El menú también incluye postre, café y chupito. El precio será de 23 euros por persona, mientras que los menores de 12 años tan solo tendrán que pagar 12 euros.
Si te interesa acudir a esta gran churrascada debes realizar una reserva previa a este jueves 2 de octubre. Para inscribirte, solo tienes que mandar un WhatsApp a cualquiera de los números que aparecen en el cartel de la fiesta y ¡listo!, no tendrás que hacer nada más.
No te pierdas esta increíble churrascada con música y un menú exquisito a muy buen precio.