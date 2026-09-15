Gran fiesta de la empanada el 19 y 20 de septiembre: varios rellenos con productos del mar y mucha música

Galicia es un no parar con las fiestas gastronómicas. Cualquier producto que te puedas imaginar, tiene su propia fiesta en algún municipio, o incluso en varios, porque si algo nos gusta a los gallegos es comer, y si es en una fiesta en compañía de amigos y familiares, con música tradicional y un buen vino, mucho mejor.

Todo ello se podrá disfrutar en la VIII Festa da Empanada Mariñeira de Sanxenxo (Pontevedra) que se celebra este mismo fin de semana, el sábado 19 y domingo 20 de septiembre. La programación ofrece la popular degustación de empanadas con diferentes rellenos de productos del mar, mucha música, concursos y hasta talleres.

Así será la octava edición de esta fiesta en honor a la empanada

Portonovo ya lo tiene todo listo para ofrecer este fin de semana la octava edición de su gran Festa da Empanada Mariñeira, una cita con la que poner en valor los productos del mar como relleno de uno de los productos más emblemáticos de Galicia.

La lonja de Portonovo se convertirá en el escenario principal de esta celebración y donde se podrá disfrutar de los diferentes rellenos de empanada que la organización pondrá a disposición de los asistentes. El Club de Piragüismo de Portonovo, con la colaboración, un año más, de la Cofradía de Pescadores San Roque, apuesta por los productos del mar como protagonistas.

La fiesta dará comienzo el sábado 19 de septiembre, a las 12:30 horas, con un pasacalles que marcará el inicio de una programación repleta de actividades que se sucederán entre esta jornada y la del domingo.

Además de la degustación de empanadas, los asistentes podrán disfrutar de una amplia zona gastronómica, exposiciones, pasacalles, actuaciones musicales, demostraciones de showcooking y actividades familiares.

La programación llegará a su fin el domingo a las 19:30 horas, con la actuación de Portonovo Canta, que pondrá el broche de oro a un fin de semana dedicado a la gastronomía marinera.

Programación de la VIII Festa da Empanada Mariñeira de Sanxenxo

Sábado 19 de 12:15 a 23:30 horas

12:30 horas: pasacalles con la Charanga Noroeste

13:00 horas: inauguración oficial y apertura de las exposiciones

13:15 horas: showcooking con Álvaro Outón, chef de Bake Álvaro

17:00 horas: obradoiro-concurso familiar "Peque-Empanada"

19:30 horas: actuación musical del Grupo M80

Domingo 20 de 12:00 a 21:30 horas