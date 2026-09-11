Gran fiesta con langostinos, churrasco, ensalada y más por 30 euros en esta parroquia de 380 habitantes

langostinos a la plancha, churrasco de cerdo con patatas y ensalada, además de bebidas, postre y café Shutterstock

Las fiestas en Galicia van mucho más allá. No solo se trata de comer, beber o bailar con esas orquestas tan populares, sino que también es una forma de divertirse en compañía de amigos, de familiares, y del resto de vecinos de tu pueblo o barrio.

Incluso, algo muy típico y tradicional en Galicia es practicar una 'Ruta Cabalar', una especie de excursión en la que un grupo de jinetes se reúne para ir entre senderos naturales y parroquias vecinas, acabando, por supuesto, con un buen festín gastronómico con el que recuperar las fuerzas.

Una ruta a caballo y un menú completo

La parroquia de Callobre, en el municipio de A Estrada (Pontevedra), se prepara para celebrar la quinta edición de su tradicional Ruta Cabalar, una jornada pensada para reunir a vecinos y aficionados a los caballos y disfrutar de una tarde de convivencia y un buen menú para llenar la barriga.

La cita tendrá lugar el próximo sábado 12 de septiembre y dará comienzo a las 15:00 horas, momento previsto para la salida de la ruta desde el campo de la fiesta. Los participantes podrán disfrutar de un recorrido a caballo por el entorno de la parroquia, disfrutando de la naturaleza y del ambiente festivo y de convivencia que caracteriza a estas jornadas.

La programación continuará por la noche con una cena, prevista para las 22:00 horas. El menú estará compuesto por langostinos a la plancha, churrasco de cerdo con patatas y ensalada, además de bebidas (agua, vino y refrescos), postre y café.

Como es obvio, también habrá música. La velada estará amenizada por una actuación en directo del dúo Punto Zero, quienes se encargarán de prolongar el encuentro lo máximo posible.

Respecto al coste, la organización ha establecido diferentes modalidades de participación para facilitar la asistencia de la mayor parte de los vecinos posible:

Interesados en participar solo en la ruta cabalar: 10 euros

Interesados en participar en la ruta cabalar y disfrutar del menú: 35 euros

Interesados en solo disfrutar del menú: 30 euros

No dudes en hacer tu reserva poniéndote en contacto con el número que aparece en el cartel.