Mejillones a reventar y 3 días de fiesta en este pueblo con degustaciones, varias orquestas y fiesta infantil

A falta de dos semanas para que termine agosto, uno de los meses con mayor número de fiestas en Galicia, todavía quedan muchas celebraciones para disfrutar antes de que finalice el verano. Entre ellas destacan las fiestas gastronómicas, que combinan las tradicionales verbenas hasta el amanecer con la degustación de algunos de los productos más típicos de la comunidad.

Una de estas celebraciones son las Festas de San Roque de Porto, en Pontecesures (Pontevedra), que destacan por su tradicional mejillonada y por ofrecer tres días de fiesta con una programación pensada para todos los públicos.

Tres días de fiesta y orquestas

Las Festas de San Roque de Porto, en el municipio pontevedrés de Pontecesures, se celebran desde este miércoles 19 al viernes 21 de agosto con tres jornadas de actividades para todos los públicos. La programación combina propuestas infantiles, orquestas, tradición y, como uno de sus grandes atractivos, la celebración de la XXXIII Mexillonada.

Las fiestas arrancan el miércoles 19 a las 16:30 horas con una gran fiesta infantil. Los más pequeños podrán disfrutar de una tarde con hinchables, juegos de agua, toro mecánico, pista americana y fiesta de la espuma. Por la noche, el grupo Unión y Fuerza será el encargado de amenizar la verbena.

El jueves 20 comenzará con el disparo de bombas a las 09:00 horas para anunciar la jornada festiva. Por la tarde tendrá lugar la actuación del grupo folclórico Xarandeira. A partir de las 22:00 horas, llegará uno de los momentos más esperados: la XXXIII Mexillonada, acompañada con"viño do bo, cervexa e pan".

La jornada continuará con una verbena protagonizada por Tania Veiras y Los CumbiaPop y la orquesta Marbella.

El viernes 21 pondrá el broche final a las fiestas. La jornada comenzará a las 08:00 horas con el disparo de bombas y, una hora después, las alboradas correrán a cargo de la Banda de Música de Catoira. A las 12:00 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Roque, cantada por la Coral Polifónica A Barcarola. A continuación tendrá lugar la tradicional Poxa de Ramos.

Por la noche, la verbena de fin de fiestas contará con las actuaciones del grupo Ritmo y la orquesta La Fórmula, poniendo el punto final a estas fiestas.