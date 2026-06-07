Verbena con el Combo Dominicano y 3 días de fiesta en este pueblo de apenas 1.800 habitantes

El mes de junio es sinónimo de fiesta. Con el verano a la vuelta de la esquina, arranca la temporada fuerte de verbenas en Galicia.

Durante los próximos meses, las orquestas volverán a llenar de vida plazas y campos de celebración. Y es que el verano gallego no se entiende sin las verbenas.

Actuará la noche del sábado 13 de junio

Entre las formaciones más populares destaca el Combo Dominicano, que ya ha confirmado más de una quincena de actuaciones para este mes de junio.

Tras su paso por Burela (Lugo) este domingo, la próxima semana llevará su espectáculo hasta León y Vilamarín, donde pondrá música a las celebraciones en honor a San Antonio.

Este pequeño municipio, de apenas 1.800 habitantes y situado en la comarca de Ourense, celebrará el próximo fin de semana sus fiestas patronales con tres jornadas de celebración.

La actuación del Combo Dominicano será uno de los platos fuertes del programa festivo. La popular orquesta actuará la noche del sábado 13 junto a Gramola Mini, poniendo la nota musical a una de las citas más esperadas de las fiestas.

Tras su paso por Vilamarín, la formación continuará su gira por otros puntos de la geografía gallega, con actuaciones previstas en Guitiriz (Lugo), Miño (A Coruña) y Tameiga (Pontevedra).

Las celebraciones arrancarán el viernes 13 con una cena popular, cuyas entradas están ya a la venta, seguida de una verbena amenizada por el DJ Dab y Os Trapalleiros, que volverán a subirse al escenario el domingo 14.

Como broche final, la jornada incluirá una misa solemne y posterior procesión, seguida de una sesión vermú. Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de una fiesta infantil con merienda.

A continuación, te detallamos el programa festivo por días de las fiestas de Vilamarín en honor a San Antonio:

Viernes, 12 de junio

A las 21:30 horas: Cena popular

Fiesta con Os Trapalleiros y DJ Dab

Sábado, 13 de junio

A las 13:00 horas: Misa solemne y procesión en honor a San Antonio

A mediodía, sesión vermú

Por la noche, fiesta con el Combo Dominicano y Gramola Mini

Domingo, 14 de junio