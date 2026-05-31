Esta parroquia celebra 4 días de fiesta en honor al vino tinto con la Panorama y la Olympus: a partir del jueves

En Galicia hay parroquias que llevan décadas celebrando sus fiestas tradicionales, muchas de ellas dedicadas a la exaltación de productos gastronómicos de la región. Un ejemplo es la parroquia de Barrantes, en Ribadumia (Pontevedra), que a partir del próximo jueves 4 de junio celebra la 53ª Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas.

Durante cuatro días, Barrantes dedicará sus celebraciones a esta fiesta, con una programación que promete no dejar a nadie indiferente y hacer disfrutar a todos los públicos. Además, contará con algunas de las mejores orquestas de la región, lo que garantiza un ambiente festivo y animado para vecinos y visitantes.

Fiesta en honor al vino tinto y las variedades autóctonas

La 53.ª edición de la Festa do Viño Tinto do Salnés se celebrará del 4 al 7 de junio en la parroquia de Barrantes, dentro del municipio de Ribadumia. Esta cita, centrada en la promoción del vino tinto de la comarca do Salnés, es la oportunidad perfecta para celebrar la cultura vitivinícola de la zona.

La inauguración tendrá lugar el jueves 4 por la noche con una animación por las calles con Festicultores Troupe a partir de las 21:00 horas. Las charangas marcarán el inicio oficial.

El viernes 5 se dedicará a los primeros actos institucionales y culturales, con apertura de la feria, showcooking de cocina local y diversas actuaciones de música tradicional y coral. La jornada culminará con una verbena compuesta por dos grandes orquestas, estas son, la Olympus y América de Vigo.

El sábado 6, tras la recepción de autoridades y un desfile hacia el recinto principal en Barrantes, se desarrollará la cata final y la investidura de los valedores del vino, seguida de la lectura del pregón de Leti da Taberna y una degustación popular de vino, pan de maíz y chorizos.

La tarde incluirá actividades infantiles como una fiesta de la espuma y conciertos, hasta llegar a la noche con la actuación de las orquestas Capitol y Assia.

El domingo 7 será el último día de las fiestas y cerrará con una programación con un enfoque más solidario. Destaca una andaina benéfica a favor de la asociación BATA, además de diferentes pasacalles, showcookings, actuaciones musicales y una sesión vermú con el Dúo Prisma.

Por la noche llega la actuación de la orquesta de Galicia más reconocida, la Panorama llega a Barrantes con su 'Time Tour 2026' para ponerlo todo patas arriba y finalizar por todo lo alto la 53ª edición de estas fiestas tradicionales.