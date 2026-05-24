Fecha confirmada: fiesta gastronómica en Galicia con degustación de pescado y música hasta la madrugada

Galicia se prepara para celebrar, en menos de una semana, una de las fiestas gastronómicas más importantes de la región. Declarada de Interés Turístico, la Festa do Peixe de Bande (Ourense) tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de mayo.

Durante tres jornadas, las calles de Bande se transformarán en un encuentro donde se darán cita la música, la tradición y la convivencia. Con esta edición, la Festa do Peixe alcanza ya los 55 años de historia.

3 días de fiesta y degustaciones gastronómicas

Durante las jornadas del 29, 30 y 31 de mayo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación amplia y diversa pensada para todas las edades, combinando actividades culturales, animación musical, espectáculos, deporte y gastronomía.

El viernes 29, a las 20:30 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de la Festa do Peixe. Una actuación de la Real Banda de Gaitas de la Deputación de Ourense dará el pistoletazo de salida a los tres días de festejos.

Le seguirá el pregón a cargo de Chelo do Rejo y Toño Peña, dos voces muy vinculadas al sentimiento popular de la fiesta. La noche continuará con la música y ambiente festivo en las calles de Bande.

El sábado 30 habrá charangas, un mercado de artesanía alimentaria y múltiples actividades culturales y deportivas. Además, se celebrará el tradicional Campeonato de Pesca, una cita histórica que dio origen a la propia Festa do Peixe.

Ya el domingo 31, la programación combinará tradición religiosa, música popular y una gran degustación de peces, empanada y pan artesanal del horno de Vilar de Bande, que tendrá lugar a las 19:30 horas en la Praza da Constitución.

A continuación, te detallamos el programa completo de la Festa do Peixe 2026 de Bande:

Viernes, 29 de mayo

A las 20:30 horas: Inauguración de la fiesta y actuación de la Real Banda de Gaitas de la Deputación de Ourense

A las 21:00 horas: Pregón a cargo de Chelo do Rejo y Toño Peña

A las 21:30 horas: Actuación de la charanga Staccazzo en la Plaza de Constitución

A las 00:00 horas: Verbena con la discomóvil La Gramola

Sábado, 30 de mayo

A las 08:00 horas: Xuntanza de pescadores para el Campeonato de Pesca

A las 10:30 horas: Pasacalles a cargo de la charanga Bandiños Band

De 12:00 a 20:00 horas: Mercado de artesanía alimentaria

A las 16:00 horas: Coreografías y exhibición de patinaje en el Pavillón de Deportes

A las 18:45 horas: Entrega de premios del concurso Peixiños nas Redes

A las 19:00 horas: Espectáculo infantil 'Os rizos de Lía'

A las 20:00 horas: Charanga Os Caliqueños en la Praza da Constitución

A las 21:00 horas: Charanga Los Fugitivos

A las 23:00 horas: Espectáculo de animación

A las 00:00 horas: Actuación del grupo Los Coleguitas

A las 03:00 horas: Verbena animada por la discomóvil DMR

Domingo, 31 de mayo