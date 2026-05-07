Panorama y El Combo Dominicano se reúnen en las fiestas patronales de este pueblo con menos de 2.000 habitantes

Galicia y las verbenas son uno. En cada municipio que visites, sobre todo en los meses de primavera-verano, lo más seguro es que te encuentres una fiesta acompañada de una orquesta, más o menos conocida, pero en la que el buen ambiente no faltará.

Incluso, las pequeñas parroquias organizan grandes fiestas con algunas de las orquestas más populares y emblemáticas de Galicia. Este es el caso de San Miguel de Deiro, parroquia de Vilanova de Arousa (Pontevedra), que este fin de semana reúne a la Panorama y El Combo Dominicano, junto a otras formaciones.

Festas Patronais de San Miguel de Deiro

San Miguel de Deiro celebrará sus fiestas patronales del 8 al 10 de mayo, con un programa que combina tradición religiosa y ambiente festivo para todos los públicos con el objetivo de rendir homenaje a San Miguel, la Virgen del Carmen y San Antonio.

La jornada del viernes 8 marcará el inicio con la tradicional tirada de bombas de palenque a primera hora de la mañana, seguida de una alborada con el grupo de gaitas folk Son do Salnés. A mediodía se celebrará la misa solemne en honor al patrón, acompañada por una coral, y la posterior procesión.

Por la noche la fiesta continuará con una gran verbena animada por la popular orquesta El Combo Dominicano y la discoteca móvil Euphoria hasta altas horas de la madrugada.

El sábado 9 estará dedicado a la Virgen del Carmen. De nuevo, el día comenzará con música y bombas, dando paso a la misa solemne al mediodía, no sin antes disfrutar de una alborada del grupo de gaitas Ansuíña y la Banda de Música de Unión de Lantaño.

Por la tarde tendrá lugar la procesión, y ya por la noche, vecinos y visitantes podrán disfrutar de otra animada verbena a cargo de las orquestas Saudade y Alkar.

El domingo 10, último día de las celebraciones principales, arrancará con una alborada conjunta de los grupos Son do Salnés y Ansuíña. La misa solemne en honor a San Antonio y su procesión pondrán el broche religioso.

El gran final llegará a la noche con la orquesta Panorama y su Gira Time Tour, que promete ser uno de los mejores momentos de estas fiestas.