Una fiesta gastronómica de Interés Turístico Internacional reúne a Panorama City, la Olympus y la Marbella

A finales de abril se celebra una de las fiestas gastronómicas con más historia de Galicia. Este 2026 tiene lugar la LXVI Festa da Lamprea de Arbo (Pontevedra), una de las celebraciones más emblemáticas de la región, que reúne cada año a miles de vecinos y visitantes interesados en rendir homenaje a este producto.

La fiesta comenzará el domingo 19 de abril con una gala inaugural, pero el plato fuerte llegará el fin de semana siguiente. El viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril tendrán lugar las degustaciones de lamprea, además de actuaciones de reconocidas orquestas como Panorama City, Olympus o Marbella, entre otras.

Llega la 66ª edición de la Festa da Lamprea

La LXVI Festa da Lamprea de Arbo, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, se celebrará el 19, 24, 25 y 26 de abril, con una programación centrada en la gastronomía, la música y la tradición. Durante estos días, se podrá disfrutar de la lamprea en empanada, rellena o seca, acompañada de vinos de la zona.

"Se trata de la fiesta culinaria más antigua de Galicia en la que se exalta la lamprea, un pez prehistórico y misterioso considerado un verdadero manjar de río", indican desde Turismo Rías Baixas. Desde 1960 se puede disfrutar de esta gran celebración, todo un emblema de la comunidad.

Para empezar con buen pie, el domingo 19 de abril tendrá lugar la Gala da Lamprea en el Auditorio del Centro Multiusos, con una actuación destacada de Uxía Senlla para dar inicio a la celebración.

El viernes 24 arrancará oficialmente la fiesta con la apertura de Arbomostra, seguida de animación musical en las calles y conciertos por la tarde. La jornada culminará con las orquestas Cinema y Panamá, que animarán el inicio de esta fiesta hasta la madrugada.

El sábado 25 será el día central, con pasacalles desde la mañana, conciertos de la banda municipal y el acto institucional con pregón. A mediodía y primeras horas de la tarde se celebrará el tradicional xantar da lamprea, uno de los momentos más esperados.

Por la tarde continuarán los pasacalles y actuaciones de grupos folclóricos, mientras que la noche estará marcada por la actuación de las orquestas Olympus y Marbella, y la Discoteca móvil MVP con DJ Charlie.

El domingo 26 la actividad continuará con música, actuaciones y ambiente festivo en la carpa de Arbomostra. La jornada se cerrará con conciertos y las orquestas Panorama City y Miramar, poniendo el broche final a tres días de celebración dedicados a uno de los productos más singulares de la gastronomía gallega.