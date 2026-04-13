Si eres amante de la miel, no te puedes perder esta gran fiesta con degustaciones gratuitas este sábado

Viscosa, amarillenta y muy dulce, la miel es un alimento altamente energético, con propiedades antioxidantes y rico en vitaminas y minerales. Su consumo se remonta a hace 10.000 años, siendo uno de los endulzantes más antiguos.

En Galicia, la miel es un producto emblemático, amparado por una Indicación Geográfica Protegida (IGP), que destaca por su alta calidad, aroma intenso y sabor característico. Tal es la relevancia del 'oro dulce' en Galicia que incluso cuenta con varias fiestas propias, una de ellas este mismo fin de semana.

Cata de quesos, degustación de pan con miel, sorteos y más

La cuenta atrás ha terminado. O Porriño (Pontevedra) celebrará este próximo sábado 18 de abril la XXXVIII edición de la Feira Apícola Rías Baixas, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico de Galicia.

Productores de la comarca, representantes institucionales y público en general se reunirán este fin de semana en O Porriño, a apenas unos minutos de Vigo, para disfrutar de una jornada que girará en torno a la miel, un producto de gran valor para la economía y la tradición local.

La feria, que combinará actividades de divulgación y gastronomía, arrancará por la mañana con una charla sobre el patrimonio industrial apícola, que continuará con otros coloquios y mesas redondas de interés.

El público general podrá participar de primera mano en obradoiros infantiles con diversas actividades de temática apícola, además de disfrutar de una actuación musical a cargo del trío Somoza, que hará bailar con algunos de los mejores éxitos de las últimas décadas.

Uno de los momentos más destacados del evento será el showcooking del cocinero del programa de la TVG A voltas co Prato, Xulio Mato, en el que podrán participar un máximo de 40 personas con entrada gratuita.

La programación de la Feira Apícola Rías Baixas incluye también la celebración de una cata comentada con los quesos gallegos premiados en la XXVII Cata dos Queixos de Galicia y una degustación de las diferentes variedades del pan de O Porriño con miel de Galicia.

Por otro lado, el evento sorteará lotes de productos de origen gallego con sello de calidad. Además, los asistentes podrán participar en una ruta de tapas, con distintas propuestas gastronómicas ofrecidas por los locales del municipio.

Aunque la Feira Apícola Rías Baixas se celebrará el sábado 18, la fiesta comenzará el viernes 17 con actividades gratuitas en la plaza del Concello y las calles de O Porriño. A continuación, te dejamos el programa completo de actividades y talleres:

Viernes, 17 de abril

A las 10:30 y a las 11:45 horas: taller 'Os nenos e o Mel de Galicia' en la plaza del Concello

Durante todo el día, ruta de tapas por las calles de O Porriño

Sábado, 18 de abril