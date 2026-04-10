Confirmado: este pueblo de 500 habitantes acogerá la actuación de un mítico grupo de los años 70 este sábado

Las fiestas de pueblo son lo mejor y en Galicia es algo que nos gusta mucho. Ahora que llega el buen tiempo, la agenda de ocio se llena de propuestas para disfrutar al máximo, como las fiestas de Santa María de Sobradelo.

Esta parroquia del municipio de Carballeda de Valdeorras (Ourense) celebrará sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Encarnación este fin de semana; en concreto, los días 11, 12 y 13 de abril, que contarán con la actuación estelar de un mítico grupo de los años 70.

Mocedades dará un concierto este sábado

Los vecinos de Santa María de Sobradelo esperan con ilusión el inicio de sus fiestas grandes. La celebración arrancará mañana sábado, 11 de abril, y lo hará por todo lo alto con el concierto de Mocedades, según ha confirmado Valdeorras en Festas a este medio.

Icono del pop melódico español y autor de grandes éxitos como Tómame o déjame, Amor de hombre, Desde que tú te has ido y Quién te cantará, Mocedades hará una parada este sábado en Sobradelo para presentar la gira 'Eres Tú' 50 aniversario.

Enmarcado dentro del ciclo de conciertos de Xacobeo, el concierto tendrá lugar a las 21:00 horas y dará paso al grupo América S.L., que animará la velada con música para bailar hasta altas horas de la madrugada.

Cartel del concierto de Mocedades

A la jornada siguiente, Santa María de Sobradelo celebrará un pasacalles y sesión vermú con la charanga Achicoria. Por la noche, la orquesta Marbella hará un pase doble a las 20:45 y 00:30 horas, y también habrá fuegos artificiales a las 22:30 horas.

Como broche de oro, el lunes 13 de abril se celebrará un pasacalles acompañado de sesión vermú, seguido de una tarde de baile con la orquesta Costa Dorada a partir de las 20:00 horas.

De forma paralela, el programa de festejos incluye circuito de hinchables WIPE OUT y pista de coches de choque en el Pabellón de Deportes. Asimismo, habrá tren turístico para todas las edades, que recorrerá las calles de la localidad.

A continuación, te detallamos el programa completo de las fiestas grandes de Sobradelo en honor a Nuestra Señora de la Encarnación:

Sábado, 11 de abril

A las 10:30 horas: Alborada y pasacalles con Raiola de Son

A las 21:00 horas: Concierto a cargo de Mocedades

A las 01:00 horas: Verbena con el grupo América S.L.

Domingo, 12 de abril

A las 10:30 horas: Pasacalles y sesión vermú con la charanga Achicoria

A las 20:45 horas: Baile con la orquesta Marbella

A las 22:30 horas: Sesión de fuegos artificiales

A las 00:30 horas: Verbena con la orquesta Marbella

Lunes, 13 de abril