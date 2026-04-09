Miguel Ángel Revilla será el pregonero de la Festa do Choco de Redondela (Pontevedra)

El expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla disfrutará de una de las mayores fiestas gastronómicas de la Ría de Vigo. El político será el pregonero de la Festa do Choco de Redondela, según ha anunciado el concello pontevedrés.

"Es un honor para Redondela que una figura con el carisma y la capacidad de comunicación de Miguel Ángel Revilla aceptase nuestro convite", ha afirmado la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, quien ha asegurado que la presencia del expresidente "ayudará" a la Festa do Choco a tener "una repercusión nacional sin precedentes".

Desde el Concello han destacado, además, que la figura de Revilla es una referencia en la defensa de políticas sociales y servicios públicos, gracias a un discurso marcado por la igualdad y la justicia social. "Es una oportunidad única para gozar de su lucidez y de sus anécdotas", ha añadido Rivas, según la nota de prensa distribuida por el gobierno local.

La XXXIX Festa do Choco tendrá lugar entre el 8 y el 10 de mayo. Será este último día, el domingo, cuando Miguel Ángel Revilla realice la lectura del pregón. Previamente, el expresidente cántabro ofrecerá una charla el sábado día 9 en el Auditorio da Xunqueira. Los vecinos podrán disfrutar y compartir sus reflexiones en un "formato próximo y participativo".

"Queríamos que el vecindario tuviera la oportunidad de escucharlo de cerca en un coloquio más personal antes del bullicio del fin de semana", ha concluido la regidora, que ha asegurado que está trabajando por una "edición histórica" que una "la calidad inigualable de nuestro choco con la hospitalidad que nos caracteriza y un pregonero de excepción".