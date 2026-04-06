Un pueblo de 900 habitantes reunirá a París de Noia, Panorama y Los Satélites este fin de semana

Con la llegada del buen tiempo los planes se multiplican. En este sentido, la agenda social y de ocio ofrece propuestas para todos los públicos: desde una sesión de cine hasta un fin de semana de fiesta con las mejores orquestas del país.

Sin ir más lejos, la parroquia de Paradela, en Meis (Pontevedra), celebrará del jueves 9 al domingo 12 de abril su romería de San Gregorio, que contará con las actuaciones de Panorama, París de Noia, Los Satélites y La Mecánica.

Viernes y sábado de verbenas

La romería de San Gregorio se perfila como uno de los eventos más destacados del segundo fin de semana de abril. A pesar de contar con apenas 900 habitantes, esta parroquia de la comarca de O Salnés reunirá a algunas de las orquestas más reconocidas del momento.

La orquesta La Mecánica será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la romería de San Gregorio el viernes 10 de abril, cediendo el testigo esa misma noche a la orquesta Panorama.

La conocida formación hará parada este próximo viernes en Paradela antes de continuar con su gira de actuaciones del mes, que incluye otras citas en localidades, como San Miguel de Sarandón (A Coruña), Aranda de Duero (Burgos) y San Martín de la Vega (Madrid).

El turno de Los Satélites y París de Noia será el sábado 11 de abril, después del espectáculo infantil 'Payaso Paco', la exhibición de zumba de la Asociación de Mulleres Rurais Os Pazos y la misa rezada prevista en la capilla de San Gregorio.

Como broche final, la romería de San Gregorio acogerá las actuaciones de la Banda da Vertula, el dúo Galán, el dúo Marema y el grupo de folk Lume na Lareira de A Estrada en la jornada del domingo 12 de abril.

A continuación, te detallamos el programa completo de la romería de San Gregorio 2026 en la parroquia de Paradela:

Jueves, 9 de abril

A las 21:00 horas: Misa rezada en la capilla de San Gregorio

Viernes, 10 de abril

A las 21:00 horas: Misa rezada en la capilla de San Gregorio

A las 21:00 horas: Gran actuación de las orquestas La Mecánica y Panorama

Sábado, 11 de abril

A las 18:15 horas: Espectáculo infantil 'Payaso Paco'

A las 19:30 horas: Exhibición de zumba de la Asociación de Mulleres Rurais Os Pazos

A las 21:00 horas: Misa rezada en la capilla de San Gregorio

Por la noche, verbena con las orquestas Los Satélites y París de Noia

Domingo, 12 de abril