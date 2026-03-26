Confirmado: aterriza en Vigo una gran fiesta de la cerveza artesana con más de 70 tipos esta Semana Santa

La cerveza es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. De hecho, se posiciona como la bebida alcohólica favorita y ocupa los primeros lugares en consumo, por detrás solo del agua, el té y el café.

Conocida comúnmente como "oro líquido" por su característico color dorado, la cerveza también forma parte de nuestra vida a través de celebraciones, como la gran fiesta que está a punto de aterrizar en Vigo esta Semana Santa.

Más de 70 tipos de cerveza artesana esta Semana Santa

Ya es oficial: el Birraseto Fest llega este mismo jueves a la ciudad olívica, con su séptima edición, que promete sorpresas e incluso una agenda musical a la altura del evento.

Desde hoy 26 de marzo y hasta el próximo 5 de abril, más de 70 tipos de cerveza artesana estarán a disposición de todos aquellos que se acerquen a la explanada del Náutico. Allí se celebrará la VII edición del Birraseto Fest.

La entrada de la feria es gratuita y habrá cerveceros llegados de Galicia y Madrid, entre ellos Bubela Artesá, Orgullo, The One Beer, Cervexas Mandroa y Hortiña. Completan la lista: Bacterio, Atlántica, Go y Toys Brew Co.

Más allá del papel protagonista de la cerveza, el Birraseto Fest contará con diferentes foodtrucks con variedad de opciones culinarias: comida 100% sin gluten, burgers, salchichas, panes de maíz rellenos, comida venezolana y un largo etcétera.

Organizado por La Ruta del Lúpulo, el Birraseto Fest es un festival de carácter familiar que busca crear un espacio cultural diferente. De esta forma, la programación se completa con talleres para niños, actuaciones musicales y diversos concursos.

A continuación, te presentamos la programación por días de la VII edición del Birraseto Fest de Vigo:

Jueves, 26 de marzo

A las 19:00 horas: Inauguración del Birraseto Fest

A las 21:00 horas: Concierto del grupo Madmen

A las 00:00 horas: Cierre del festival

Viernes, 27 de marzo

A las 13:00 horas: Apertura del festival

A las 14:00 horas: Sesión beer-mú

A las 19:30 horas: Obradoiro infantil

A las 22:00 horas: Concierto del grupo The Known Stranger

A las 01:00 horas: Cierre del festival

Sábado, 28 de marzo

A las 13:00 horas: Apertura del festival

A las 14:00 horas: Sesión beer-mú

A las 19:00 horas: Obradoiro infantil

A las 22:00 horas: Concierto del grupo In The Cisos

A las 00:00 horas: Cierre del festival

Domingo, 29 de marzo

A las 13:00 horas: Apertura del festival

A las 14:00 horas: Sesión beer-mú

A las 20:30 horas: Concierto del grupo Silverback

A las 00:00 horas: Cierre del festival

Lunes, 30 de marzo

A las 13:00 horas: Apertura del festival

A las 14:00 horas: Sesión beer-mú

A las 21:00 horas: Concierto del grupo Sesion DJ

A las 00:00 horas: Cierre del festival

Martes, 31 de marzo

A las 13:00 horas: Apertura del festival

A las 14:00 horas: Sesión beer-mú

A las 21:00 horas: Concierto de Betozzz

Miércoles, 1 de abril

A las 13:00 horas: Apertura del festival

A las 21:00 horas: Concierto de Manu Pereyra con Nico Valentini

A las 00:00 horas: Cierre del festival

Jueves, 2 de abril

A las 13:00 horas: Apertura del festival

A las 14:00 horas: Sesión beer-mú

A las 19:30 horas: Obradoiro infantil

A las 22:00 horas: Concierto del grupo El Pelotón de los Torpes

A las 01:00 horas: Cierre del festival

Viernes, 3 de abril

A las 13:00 horas: Apertura del festival

A las 14:00 horas: Sesión beer-mú

A las 19:00 horas: Obradoiro infantil

A las 22:00 horas: Concierto del grupo The Liar Papers

A las 23:30 horas: Cierre del festival

Sábado, 4 de abril

A las 13:00 horas: Apertura del festival

A las 14:00 horas: Sesión beer-mú

A las 19:30 horas: Obradoiro infantil

A las 22:00 horas: Concierto del grupo Plan de Fuga

A las 01:00 horas: Cierre del festival

Domingo, 5 de abril