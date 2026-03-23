Aterriza cerca de Vigo una gran fiesta furancheira con tapas a precios populares, música y toro mecánico

Los furanchos son muy populares en Galicia, sobre todo en el sur, donde abundan en municipios del área de Vigo y Pontevedra. Se trata de casas particulares que venden vino casero junto con algunas tapas permitidas por la normativa. Su ambiente cercano y sus precios asequibles son parte de su esencia.

Por eso, no es raro que se celebren fiestas furancheiras en distintos puntos de Galicia, donde la gente se reúne para disfrutar de buena comida, música y un ambiente único. En Tomiño (Pontevedra) se celebra el próximo sábado 18 de abril uno de estos eventos organizado por la Comisión de Fiestas Virxe da Milagrosa.

Festa furancheira en Tomiño

El próximo 18 de abril se celebrará una fiesta furancheira en el Torreiro de Festas de Hospital, en el municipio de Tomiño, situado a unos 40 minutos de Vigo. Será una cita perfecta para disfrutar del ambiente tradicional gallego en compañía de amigos y familiares.

A partir de las 19:00 horas, los asistentes podrán degustar una gran variedad de tapas a precios populares, siguiendo la esencia de los furanchos. Entre las opciones destacadas habrá platos típicos como zorza, oreja, tortilla y raxo con patatas, ideales para acompañar con vino casero de calidad.

La música también será protagonista de la jornada, con la actuación del grupo Bico de Lúa y el Trío Sensación, que pondrán ritmo y animación al evento para que el público cante, baile y disfrute durante todo el día y la noche.

Además, para quienes busquen ir un poco más allá, habrá un toro mecánico, una atracción perfecta para echar unas risas con amigos. Esta combinación de buena comida, música en directo y entretenimiento hará que la fiesta sea toda una experiencia para el público de cualquier edad.

Así que ya lo sabes, marca en rojo el 18 de abril en el calendario y desplázate hasta Tomiño para disfrutar de un día diferente.