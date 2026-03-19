La Panorama y El Combo Dominicano juntas en un festival gratuito con DJs de renombre en Semana Santa

La Semana Santa trae un planazo imperdible en Galicia: un festival gratuito que reunirá a dos de las orquestas más grandes y populares de la comunidad para ofrecer dos días de música, buen ambiente y diversión para todos los asistentes.

Las orquestas Panorama y El Combo Dominicano serán las protagonistas del Kalidas Primavera Festival, en Caldas de Reis (Pontevedra). El evento se celebrará el jueves 2 y viernes 3 de abril, ambos días festivos en Galicia. Además, el cartel se completa con la participación de reconocidos DJs, que convertirán el festival en un auténtico fiestón.

"Preparados/as para uns días máxicos e de boa festa?"

El evento tendrá lugar en el Aparcamento da Tafona, en Caldas de Reis, durante el jueves 2 y viernes 3 de abril, ambos días festivos en Galicia. Es la oportunidad perfecta para disfrutar de un auténtico fiestón en plena Semana Santa, y es apto para todos los públicos siempre que tengan ganas de pasarlo bien.

El Kalidas Primavera Festival contará con algunas de las grandes orquestas de la verbena gallega, así como con importantes nombres de la música electrónica. Entre los platos fuertes destacan dos de las formaciones más reconocidas del panorama actual: la Panorama y El Combo Dominicano, que regresan con nuevos espectáculos cargados para su gira 2026.

Pero la fiesta no se queda ahí. El cartel se completa con artistas como Groove Amigos, Dmiron y Carlos López, que aportarán sesiones llenas de música electrónica para mantener el buen rollo hasta altas horas de la madrugada. Además, el festival dispondrá del escenario Gramola, que será otro de los puntos clave.

El festival es totalmente gratuito, por lo que si no tenías nada pensado para las vacaciones de Semana Santa y te apetece disfrutar de este planazo, ya sabes a dónde acudir: a Caldas de Reis para vivir en primera persona el Kalidas Primavera Festival.