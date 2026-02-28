Baiona (Pontevedra) celebra este fin de semana la XXX edición de la Festa da Arribada

Baiona acoge este fin de semana la XXX edición de la Festa da Arribada, una celebración que conmemora la llegada de la carabela La Pinta a la Villa, tras el "descubrimiento" de América en 1492. Durante la segunda jornada de festejos, han sido cientos los visitantes que se han acercado hasta la localidad para disfrutar de la música, la gastronomía y el buen ambiente de esta fiesta declarada de interés turístico internacional.

Uno de esos visitantes ha sido el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien destacó que A Arribada es el mejor ejemplo de cómo Galicia sabe cuidar su historia y transformarla en un motor de proyección exterior. "Estamos en uno de los municipios referentes del turismo en la comunidad, una muestra de la Galicia Calidade que estamos reivindicando una vez más", afirmó.

Durante su intervención, el titular del Gobierno gallego puso en valor el hito histórico ocurrido hace 533 años, cuando la carabela La Pinta llegó al puerto de Baiona, convirtiéndolo en el primer lugar de Europa en conocer la existencia del Nuevo Mundo. En este sentido, quiso agradecer tanto a comerciantes y asociaciones culturales como a la vecindad de Baiona su implicación para que la celebración se convierta cada año en un atractivo para residentes y visitantes.

La festividad también contó con la presencia del presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, quien situó la Festa da Arribada como una seña de identidad del tirón turístico de las Rías Baixas, como una muestra de los lazos de unión entre Galicia y América y como demostración del carácter acogedor y hospitalario de los vecinos y vecinas de la provincia.

"Gracias a este hito, Baiona, las Rías Baixas y Galicia son -y serán para siempre- el kilómetro cero de un puente que, además, se entiende en un mismo idioma: el de las puertas abiertas y la hospitalidad, el del entendimiento y la cordialidad, y el de la colaboración para el crecimiento conjunto. Larga vida a la Arribada. Sean todos bienvenidos a las Rías Baixas, que ya entonces fue meta y fue destino", declaró el presidente provincial, evocando el lema de la campaña de promoción turística de la provincia, que tiene en la Festa da Arribada de Baiona uno de sus principales estandartes.