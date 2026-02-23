La gripe aviar obliga a suspender la exhibición de aves rapaces en la Fiesta de la Arribada, en Baiona (Pontevedra) Cedida

El Concello de Baiona ha informado que, debido a la situación sanitaria derivada de la gripe aviar, la Xunta de Galicia ha denegado la autorización para la exhibición de cetrería y la exposición de aves rapaces en la Fiesta de la Arribada de este año.

"La decisión se toma siguiendo criterios estrictamente sanitarios y de protección de la salud pública y animal, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades competentes en materia de sanidad animal", explica el gobierno local en un comunicado.

Desde la organización han señalado que la medida es "exclusivamente preventiva y temporal", priorizando la seguridad, el cumplimiento de la normativa y el correcto desarrollo de la celebración. Asimismo, el Concello de Baiona ha expresado su agradecimiento a los profesionales de la cetrería, participantes y público en general por su comprensión, reiterando su compromiso con la protección de la salud pública, el bienestar animal y la continuidad de la fiesta.