El Rally del Cocido de Lalín (Pontevedra) se celebra el 6 y 7 de marzo: aún puedes inscribirte

El Rali do Cocido es una emocionante prueba de rally que se celebra en Lalín (Pontevedra) desde 1996, organizada por la Escudería Lalín-Deza. La competición es conocida por su dureza. Su nombre rinde homenaje al famoso plato gallego, el cocido, que da lugar a la popular fiesta gastronómica en la localidad.

El Rali do Cocido de Lalín se caracteriza por contar con tramos exigentes: caminos complicados, barro y condiciones cambiantes que ponen a prueba a los pilotos más expertos. Un verdadero espectáculo para aquellos amantes de este deporte que quieran desplazarse al municipio el 6 y 7 de marzo y disfrutar.

Rali do Cocido de Lalín 2026

El Rali do Cocido de Lalín (Pontevedra) celebra este año su 30ª aniversario los días 6 y 7 de marzo, consolidándose como una de las citas más esperadas del automovilismo gallego.

Esta edición se disputará íntegramente en el concello de Lalín, con nueve tramos cronometrados repartidos en dos jornadas de competición: viernes y sábado.

Este evento es perfecto tanto para pilotos como para aficionados y vecinos que quieran disfrutar de la emoción desde primera línea.

El viernes se recupera el tramo urbano, ubicado en una localización totalmente nueva en la zona del Castro Tecnológico y el Lalín Arena, diseñada para que el público pueda vivir el rally muy de cerca.

El sábado, los pilotos se enfrentarán a cuatro tramos a doble pasada, incluyendo dos tramos inéditos complicados, y dos tramos clásicos, que ponen a prueba la experiencia y el conocimiento de la ruta de cada equipo.

El Parque de Asistencia "Grupo Staroil – Texas Grill" se mantendrá en el Polígono Industrial Lalín 2000, mientras que el Parque Cerrado y los reagrupamientos volverán a situarse en el Pontiñas Centro Comercial, un punto clave del rally durante todo el fin de semana.

Para quienes quieran formar parte de esta gran celebración, las inscripciones están abiertas hasta el 23 de febrero, ofreciendo a equipos y pilotos la posibilidad de vivir un rally que combina tradición y adrenalina en Lalín.