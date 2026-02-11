Una aldea de 300 habitantes contrata a París de Noia para celebrar el Lunes de Carnaval por todo lo alto

El Carnaval es una de las festividades más importantes y arraigadas en la cultura gallega. Más allá de los disfraces y la originalidad de personajes como los peliqueiros de Laza (Ourense), el Entroido gallego es una fiesta donde la música tiene un papel protagonista.

Sonidos intensos y ruidosos, destacando los tambores, se complementan con las verbenas que muchos municipios como Parada de Amoeiro (Ourense), con apenas 300 habitantes, celebran durante el Lunes y el Martes de Carnaval.

París de Noia animará el Carnaval de esta pequeña aldea

Parada de Amoeiro celebrará el Carnaval 2026 por todo lo alto. Desde el domingo, 15 de febrero, hasta el miércoles, día 18, los vecinos del municipio y visitantes podrán disfrutar de una completa programación que incluye batukadas, charangas y una verbena con París de Noia.

La orquesta noiesa amenizará el Carnaval de esta pequeña aldea cercana a Ourense con una verbena que promete sacar a bailar a todos los presentes. Actuará el Lunes de Carnaval (16 de febrero) y se espera una noche a la altura.

Otro de los protagonistas del Lunes de Carnaval será Marcos Kintana. El DJ recogerá el testigo de París de Noia para que vecinos y visitantes puedan seguir bailando y disfrutando de la música hasta que el cuerpo aguante.

Al día siguiente, el Martes de Carnaval, será el turno de la orquesta Miramar, con una actuación por la tarde, al finalizar la comida popular. La jornada incluye también un desfile por los pueblos de la zona con Mariachi Mi Tierra y la tradicional entrega de premios de Carnaval.

A modo de cierre de fiestas, Parada de Amoeiro celebrará el miércoles, 18 de febrero, el entierro de la sardina y la queima do Meco.

A continuación, te detallamos el programa completo (y por días) del Carnaval 2026 de Parada de Amoeiro:

Domingo, 15 de febrero

A las 09:00 horas: Recorrido por los pueblos del concello de Amoeiro con la charanga Tattoo

Recorrido por los pueblos del concello de Amoeiro con la charanga Tattoo Por la noche, fiesta y verbena a cargo de Explosión

Lunes, 16 de febrero

A las 09:00 horas: Recorrido por los pueblos de los concellos de Amoeiro, Cea y Maside acompañados por la Batukada Vilatuke

Recorrido por los pueblos de los concellos de Amoeiro, Cea y Maside acompañados por la Batukada Vilatuke Por la noche, verbena con París de Noia y fiesta con Marcos Kintana

Martes, 17 de febrero

A las 11:00 horas: Desfile por los pueblos de Parada con Mariachi Mi Tierra

Desfile por los pueblos de Parada con Mariachi Mi Tierra A las 15:00 horas: Xantar popular

Xantar popular Al finalizar, fiesta con la orquesta Miramar y entrega de premios

Miércoles, 18 de febrero