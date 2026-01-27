Si te gusta el cocido gallego, no te puedes perder esta fiesta: 25 euros por persona e incluye bebida y postre

El invierno es tiempo de platos de cuchara. Potaje de alubias, garbanzos y espinacas, lentejas con chorizo y patatas... La lista es tan amplia como variada e incluye opciones llenas de sabor, altamente nutritivas y reconfortantes.

Si hay un plato que triunfa en invierno, ese es el cocido gallego. Garbanzos, lacón, carne de ternera y grelos son algunos de sus ingredientes principales, combinando proteínas de alto valor biológico con hidratos de carbono y fibra.

Cocido gallego hasta reventar por solo 25 euros

El cocido gallego es una comida calórica, pero ideal para combatir el frío. Se trata del plato estrella del invierno y, más allá de poder prepararlo en casa, son muchos los municipios que organizan fiestas en las que este producto es uno de los grandes protagonistas.

Precisamente, Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) ya tiene todo listo para su tradicional Festa do Petote, que este año tendrá lugar el próximo domingo 1 de febrero y en la que participarán como colaboradores nueve establecimientos locales de prestigio.

La Festa do Petote, que este 2026 celebra su edición número dieciséis, se desarrollará a lo largo de toda la mañana del 1 de febrero con un programa variado pensado para todos los públicos.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas con la apertura de los puestos de artesanía y alimentación. A las 11:00 horas se celebrará O Petote Miudo, una propuesta dirigida al público infantil que incluye hinchables y talleres, y a las 12:00 horas tendrá lugar un pasacalles con la comparsa Cor Café.

A mediodía, a partir de las 13:00 horas, está prevista la degustación del petote (una masa de harina de maíz redondeada que acompaña al cocido), amenizada por la charanga Los Támega, en la propia Plaza da Chan.

En la jornada de exaltación gastronómica del petote participarán como colaboradores un total de nueve establecimientos hosteleros que ofrecerán un cocido completo a base de costilla, lacón, chorizo, patatas, verdura, cabeza de cerdo, petote y postre a un precio de 25 euros por persona.

En la XVI edición de la Festa do Petote, participan como colaboradores los siguientes establecimientos:

A de Tucho (Aguasantas)

Casa Blanco (Rebordelo)

A Vosa Taberna (Borela)

Bar Obelix (Tenorio)

A de Yoli (Tenorio)

La de Perdiz (Aguasantas)

O Castiñeiro (Pedre)

O Comareiro (Cerdedo)

Bar Amoedo (San Xurxo de Sacos)

La XVI Festa do Petote espera reunir a un gran público para degustar este tradicional manjar, tras una mañana repleta de actividades tanto para pequeños como para mayores. Este es el programa completo: