Así es el Carnaval gallego con más de 100 años de historia: 10 días de tradición y disfraces auténticos

El Carnaval en Galicia es una fiesta tradicional muy arraigada, especialmente en la provincia de Ourense, donde se encuentra el conocido 'Trángulo máxico do Entroido', formado por Laza, Verín y Xinzo de Limia. Aun así, muchos otros municipios, como Maceda o Viana do Bolo, conservan esta celebración ancestral desde hace más de un siglo.

En Viana do Bolo se vive uno de los entroidos más antiguos y singulares de Galicia. Aquí se le llama 'Entrudio' y destacan los fulións, boteiros, la mula, la patumada, lardeiros/as, comparsas o disputas, carrozas y la fariñada. Este 2026, se celebra del 31 de enero al 18 de febrero.

10 días de 'Entrudio' en Viana do Bolo

El Entrudio de Viana do Bolo es una de las celebraciones más singulares y con mayor arraigo de Galicia. Con identidad propia y una fuerte vinculación con su territorio, esta fiesta conserva rituales y símbolos heredados de antiguas tradiciones agrícolas y ganaderas, que han llegado hasta la actualidad gracias a diferentes generaciones.

Cuenta con una serie de elementos únicos que definen su carácter. Los boteiros, con su espectacular indumentaria y sus saltos; los lardeiros, muñecos que permanecen colgados hasta el Martes de Entrudio; junto con la mula, las patumadas, las comparsas o disputas, las carrozas y la fariñada, que conforman un universo simbólico y ancestral.

A la izquierda, un boteiro, a la derecha, un lardeiro y una lardeira entroidodevianadobolo.gal

Uno de los pilares del Entrudio es el fulión. Grupos de vecinos y vecinas recorren las calles tocando instrumentos tradicionales como bombos combinado con otros instrumentos improvisados como azadas, guadañas y otros útiles de labranza a los que se les sacan sus sonidos. Están liderados por los boteiros y tienen su día grande en el Domingo Gordo.

Fulións en Viana do Bolo entroidodevianadobolo.gal

Los preparativos del Entrudio en Viana do Bolo comienzan semanas antes, justo al finalizar la Navidad. Durante este tiempo, se organizan ensayos, se elaboran disfraces y se construyen carrozas, reforzando la relación entre Viana do Bolo y sus aldeas de alrededor.

La celebración se completa con una gastronomía de gran calidad, donde la androlla ocupa un lugar destacado. El 15 de febrero se celebra la 55ª edición de la Festa da Androlla en el municipio.

Androlla entroidodevianadobolo.gal

Así, el Entrudio de Viana do Bolo es un ejemplo de tradición que lleva celebrándose desde principios del siglo XX hasta la actualidad. En esta web tienes toda la información necesaria sobre esta fiesta tradicional.

Programación al completo

Sábado 31: Fulión femenino

Desde las 12:00 horas: recorrido (desde Toural hasta Praza Maior)

13:30 horas: Charanga BBB

21:00 horas: Charanga BBB y DJ Tariro

Lunes 2 de febrero: Exposición

19:00 horas: Inauguración de la muestra "O noso Entrudio" en la Sala de exposiciones del Concello

Jueves 5 de febrero: Xoves de Compadres

00:00 horas: Cuelga del lardeiro

20:00 horas: Fariña, fulións y actuación de la charanga NBA

Sábado 7 de febrero: Comparsas

11:00 horas: Comparsa en la aldea de San Mamede

17:00 horas: Comparsa en la aldea de Pradocaballos

20:00 horas: Fariñada y fulións

Jueves 12 de febrero: Xoves de Comadres

00:00 horas: Colga da lardeira

11:00 horas: Desfile infantil CEIP Bibei y fulión IES Carlos Casares

19:00 horas: Charanga CLK (bares de Viana y Praza Maior)

20:00 horas: Fariñada y fulións

21:00 horas: Charanga Alegría (restaurantes)

00:00 horas: Disco móvil A Pimentoneta (Praza Maior)

Sábado 14 de febrero: Sábado de Entrudio

11:00 horas: Comparsa en la aldea de Quintela de Edroso

17:00 horas: Comparsa en la aldea de Pinza

20:00 horas: Fariñada y fulións

Domingo 15 de febrero: Domingo Gordo

11:30 horas: Desfile de fulións, boteiros y carrozas (desde Toural hasta Praza María Pita)

15:00 horas: 54ª Fiesta de la Androlla

19:00 horas: Fulións

20:00 horas: Actuación del Grupo América de Vigo (Praza Maior)

Lunes 16 de febrero: Lunes de Entruido

16:30 horas: Desfile del fulión infantil (desde Toural hasta Praza Maior)

17:30 horas: Juegos, animación para niños y niñas y mini disco infantil(Praza Maior)

20:00 horas: Fulión trapalleiro

Martes 17 de febrero: Martes de Entrudio

12:00 horas: Salida de fulións y boteiros (desde Toural hasta el vermú en O Cabo da Vila)

Desde las 16:00 horas: Fariña y fulións

23:30 horas: Salida de fulións (desde Pavillón hasta Praza Maior)

00:00 horas: Quema de los lardeiros

00:15 horas: Baile, concurso de disfraces y discomóvil CDC

Miércoles 18 de febrero: Miércoles de Ceniza