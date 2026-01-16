Este pueblo de 39 habitantes celebra este sábado una puja por el mejor lacón y una animada verbena

¿Sin planes para este fin de semana? ¿Quieres salir de casa pero no tienes muy claro el plan? La agenda de ocio del sábado y domingo ofrece una lista muy variada de planes para disfrutar del tiempo libre sin gastar mucho dinero.

Sin ir más lejos, la pequeña aldea de Bronllo, de tan solo 39 habitantes, celebra este sábado una puja por el mejor lacón y una animada verbena. A 40 minutos de Vigo, la jornada festiva promete diversión y animación para todos los públicos.

Puja por el mejor lacón y una animada verbena

La cuenta atrás ha terminado: el pueblo de Bronllo, perteneciente a la parroquia de Setecoros del término municipal de Valga (Pontevedra), celebrará este sábado la festividad religiosa a San Antonio Abad, con un programa que pone el foco en la música y la gastronomía.

Un gran disparo de bombas anunciará el comienzo de las fiestas, al que le seguirán alboradas y pasacalles, a partir de las 10:00 horas, a cargo de la Asociación Cultural de Xarandeira. A lo largo de la mañana también se celebrarán varias misas rezadas en honor a San Antonio Abad.

Al finalizar llegará uno de los momentos más esperados del día: las tradicionales pujas del lacón, en la que los interesados competirán por llevarse estas piezas, un producto que se cocina con grelos y que protagoniza una de las recetas más populares del martes de Carnaval en Galicia.

A mediodía, una sesión vermú amenizada por la Asociación Cultural de Xarandeira sacará a bailar a los vecinos de Bronllo y, ya por la tarde, alrededor de las 18:00 horas, la música volverá de la mano de la Banda de Música Municipal.

Por la noche llegará uno de los momentos más esperados por los amantes de la fiesta: una de las primeras verbenas del año, en este caso amenizada por La Banda de Ayer, que hará bailar a todos los asistentes, vecinos y visitantes, al ritmo de la mejor música.

A continuación, te detallamos el programa completo de fiestas de la aldea de Bronllo con motivo de la festividad religiosa a San Antonio Abad:

Sábado, 17 de enero