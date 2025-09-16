Panorama y París de Noia actúan en las fiestas de este municipio de Pontevedra cerca de Santiago

En septiembre todavía hay municipios gallegos que celebran sus fiestas populares cargadas de tradición, cultura y mucha emoción. Uno de ellos esLalín (Pontevedra), que ya tiene todo preparado para vivir las Festas das Dores 2025 con una programación súper completa.

Las Festas das Dores de Lalín ofrecen cinco días de música, desde el viernes 19 hasta el martes 23 de septiembre con charangas y actividades culturales, deportivas y religiosas con las que vivir una festividad que se completa con verbenas a cargo de las orquestas más populares de la región.

La programación al completo

Del 19 al 23 de septiembre, Lalín volverá a convertirse en el epicentro de la celebración con motivo de las fiestas en honor a Nosa Señora das Dores, una cita que junta todos los años a centenares de vecinos y visitantes.

Las jornadas festivas comienzan el viernes 19, día en el que se podrá disfrutar de un precioso tributo Sabinero y de la actuación del grupo América de Vigo. Entre las actividades del día destaca Os Xuncos.

El sábado 20 habrá varias actividades a lo largo del día; la charanga KM 0, Lira de Prado, Trasnos de Doade, Carballo de Manteira y el festival de Bandas de Gaitas completarán la programación de la segunda jornada.

Además, se disfrutará de una intensa agenda musical encabezada por el concierto del mítico grupo La Guardia, así como el Bailalín Festival, que reunirá a varios DJ's: DJ Juanjo García, DJ Dumore y otros DJs invitados.

El domingo 21 será la orquesta Cinema, Susie Q's y varios DJs quienes pondrán el ritmo musical. También habrá un concierto de The Maravillosos Tenors con la Banda de Música de Lalín.

Entre las actividades, destacan la charanga Os Verbeneros, la Banda de Lalín, Dezas de Moneixas, Coral de Lalín y varias exhibiciones deportivas.

El lunes 22 está dedicado a la diversidad cultural y deportiva, con exhibiciones de danza y zumba. La animación no faltará y los conciertos seguirán marcando el ritmo, con la presencia de una de las orquestas de mayor prestigio de Galicia: la París de Noia.

El martes 23 es el último día de las fiestas. Grupo Repenicando, Banda de Muimenta y O Rianxeiro serán los encargados de amenizar la jornada. Por la noche, la charanga Ardorés y la espectacular actuación de la orquesta Panorama pondrán fin a estos cinco días de celebración.