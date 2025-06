Panorama actuará gratis en este pueblo de Pontevedra: celebra una gran fiesta del vino este fin de semana

Con el inicio de junio, la orquesta Panorama ha anunciado las fechas de sus actuaciones correspondientes al sexto mes del año. Su gira Epic Tour 2025 hará escala en diversos puntos de la geografía española, incluyendo, como no podía ser de otra manera, varias localidades gallegas.

Para los vecinos de Pontevedra y alrededores, el famoso grupo gallego ofrecerá una actuación gratuita en un pequeño pueblo a 25 minutos de la ciudad. La orquesta ha confirmado a través de su perfil oficial de Instagram que estará en la Festa do Viño Tinto de Barrantes.

La orquesta Panorama actuará gratis en este pueblo

La edición número 52 de la Festa do Viño Tinto do Salnés se desarrollará del jueves 5 al domingo 8 de junio en la localidad pontevedresa de Barrantes. Durante tres días se podrá asistir a los concursos de cata de vinos para elegir el mejor caldo de la temporada, además de disfrutar de otras actividades gratuitas.

La programación de 2025 incluye degustaciones de productos autóctonos, talleres para niños, actividades culturales, deportivas, muestras de artesanía y verbenas a cargo de destacados grupos de la escena musical como la orquesta Panorama.

Tras un arranque de mes muy intenso, la formación de Caldas de Reis (Pontevedra) ofrecerá una actuación estelar el domingo 8 de junio. Tendrá lugar tras los conciertos a cargo de Añoranza y M.80, y precederá a la sesión de fuegos artificiales que pondrá el broche final a las fiestas.

En el programa musical de la Festa do Viño Tinto do Salnés también figuran los nombres de otras grandes orquestas y grupos, como Euphoria, Capital, Kubo, Satélites y Olympus.

Así será la Festa do Viño do Salnés

Vino tinto.

Hoy jueves, 5 de junio, comienza la Festa do Viño do Salnés en Barrantes. La jornada inaugural contará con una actuación de Euphoria con Paco Vulkano y Annthetic DJ; mientras que mañana viernes, día 6, estarán A Roda, Capitol y Kubo. La programación también incluye un pasacalles y un showcooking a cargo de la Escuela de Hostelería de la Mancomunidade do Salnés.

El sábado 7 habrá degustación gratuita de vino tinto, pan de millo y chorizos, así como una fiesta de la espuma para los más pequeños de la casa. Por la noche, Satélites y Olympus sacará a bailar a los asistentes más fiesteros de la Festa do Viño do Salnés.

Aunque el domingo 8 marcará el cierre de las fiestas, la programación ofrece un cartel a la altura de las expectativas. La jornada arrancará con la celebración de una andaina solidaria y continuará con diversas actividades (pasacalles, juegos populares, showcooking...). La orquesta Panorama actuará por la noche y los fuegos artificiales serán a las 00:00 horas.

A continuación, te detallamos el programa completo de la LII edición de la Festa do Viño Tinto do Salnés:

Jueves, 5 de junio

Euphoria con Paco Vulkano y Annsthetic DJ

Viernes, 6 de junio

A las 13:00 horas: Apertura e inauguración oficial. Actuación de Os Carballaeiras

A las 13:30 horas: Showcooking a cargo de la Escuela de Hostelería de la Mancomunidade do Salnés

A las 17:00 horas: Pasacalles a cargo de Os Demos da Petaca y Os Carballeiras

A las 19:30 horas: Misa cantada y procesión

A las 20:00 horas: Cantos de furancho 'Cantaberneiros'

A las 21:00 horas: Actuaciones de A Roda, Capitol y Kubo

Sábado, 7 de junio

A las 12:00 horas: Recepción de autoridades y desfile hasta la Carballeira de Barrantes

A las 12:30 horas: Cata final y acto de investidura de los valedores del Viño Tinto do Salnés; lectura del pregón y degustación gratuita de vino tinto, pan de millo y chorizos

A las 15:00 horas: Comida y entrega de premios

A las 18:30 horas: Fiesta de la espuma

A las 19:00 horas: Conciertos de Broken Peach y Sufre Mamón, tributo a Hombres G

A las 20:00 horas: Cantos de furancho 'Madialeva'

A las 21:00 horas: Actuaciones de la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia, Satélites y Olympus

Domingo, 8 de junio