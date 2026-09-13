El pueblo medieval donde comer genial y perfecto para recorrer a pie: declarado Conjunto Histórico-Artístico

El castillo fue levantado en el siglo XIV y actualmente conserva parte de sus murallas y la Torre del Homenaje Shutterstock

Galicia no solo destaca por su gastronomía y sus playas. La comunidad gallega también cuenta con numerosos municipios con siglos de historia, además de cascos antiguos y monumentos de gran valor patrimonial que cuentan con diferentes reconocimientos, como el de Patrimonio de la Humanidad o Conjunto Histórico-Artístico, entre otros.

Uno de ellos es Castro Caldelas (Ourense). Situada en plena Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra y Sierras do Oribio y Courel, esta localidad conserva un casco histórico que recibió la distinción de Conjunto Histórico-Artístico en 1998. Está presidida por un imponente castillo, situado a más de 700 metros de altitud y levantado en el siglo XIV.

El monumento más emblemático de Castro Caldelas

El Castillo de Castro Caldelas Turismo Ribeira Sacra

A más de 700 metros de altitud, se encuentra uno de los grandes símbolos de Castro Caldelas: su castillo. En pleno corazón de la Ribeira Sacra, esta construcción ha tenido gran importancia estratégica desde hace siglos.

Se cree que en este mismo sitio pudo existir un antiguo asentamiento prerromano. "Hay constancia, por dos necrópolis megalíticas, de la ocupación humana del territorio al menos desde hace 4.500 años", indican desde el concello.

La fortaleza actual comenzó a construirse en el siglo XIV (entre los años 1336 y 1343) por Pedro Fernández de Castro, señor de Lemos. De aquella época se conservan sus murallas y la Torre del Homenaje.

El castillo también fue protagonista de uno de los episodios más importantes de la historia de Galicia: la Revuelta Irmandiña. Entre 1467 y 1469, los irmandiños tomaron la fortaleza y la destruyeron parcialmente.

Interior del Castillo de Castro Caldelas Shutterstock

Después, el conde de Lemos obligó a los vecinos a reconstruirla: "Vosotros la tirasteis y vosotros la levantaréis", dijo. Una decisión que provocó tal malestar que los habitantes del municipio lo denunciaron ante la Audiencia de Valladolid, quien falló a favor de estos.

La construcción terminó en 1560. En 1777 pasa a manos de la Casa de Alba, quienes fueron propietarios hasta finales del siglo XX, cuando lo cedieron en usufructo al ayuntamiento de Castro Caldelas (en 1991).

Hoy sus antiguos muros son un espacio cultural que consta de biblioteca, sala de conferencias, sala de exposiciones y un museo etnográfico.

Los mayores atractivos de Castro Caldelas

Castro Caldelas, en Ourense Shutterstock

Castro Caldelas es una localidad de Galicia que merece la pena conocer, perderse por sus calles y empaparse de su historia. Su casco antiguo, conocido como Cima de Vila, está formado por calles estrechas y empedradas que te conducen al imponente castillo medieval de los Condes de Lemos.

Paseando por el pueblo también encontrarás casas de piedra, galerías blancas y algunos lugares muy vinculados a la cultura gallega. Entre ellos destaca la casa en la que vivió Vicente Risco, uno de los grandes de la literatura gallega.

Si te coincide bien y visitas este municipio la noche del 19 de enero, en la víspera de San Sebastián, no te puedes perder la Festa dos Fachós, una curiosa tradición en la que cientos de antorchas realizan una procesión en los alrededores del castillo.

Y después del paseo, por supuesto, toca probar la gastronomía local: ternera de raza Caldelá, embutidos curados y, sobre todo, la famosa bica.