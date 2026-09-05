El refugio de Maxi Iglesias: playas de aguas turquesas, excursiones en barco y noches de verano con amigos

Maxi Iglesias saltó a la fama en 2008 gracias a su papel de César Cabano en la serie juvenil Física o Química, y desde entonces ha mantenido una carrera muy activa en la televisión y el cine.

Ha participado en series, como Los protegidos, Valeria y Velvet, y ha protagonizado largometrajes, como Asesinos inocentes, A pesar de todo y Hasta que nos volvamos encontrar.

Cada verano no puede faltar una escapada a Galicia

La vida de un actor no siempre es fácil: largas jornadas de rodaje y continuos viajes. Sin embargo, Maxi Iglesias lo tiene claro: cada verano no puede faltar una escapada a Galicia.

El actor encuentra en el noroeste de España su particular refugio para desconectar, tal y como demuestra habitualmente a través de sus redes sociales.

Hace apenas unas semanas compartió algunos momentos de su último viaje a la comunidad.

"Como cada verano... Unos días en la tierriña". Con estas palabras, Maxi Iglesias acompañó una secuencia de imágenes en las que se le puede ver disfrutando del ocio nocturno, de excursiones en barco y de algunas de las playas de aguas cristalinas que ofrece Galicia.

No es de extrañar que haya convertido la comunidad en uno de sus rincones para desconectar: Galicia combina playas de aguas turquesas, paisajes y un sinfín de planes en el mar.

En este sentido, Maxi Iglesias elige con frecuencia la playa de Patos, en Nigrán (Pontevedra). El intérprete suele visitar este extenso arenal de arena blanca y aguas abiertas al océano Atlántico, bravas y perfectas para practicar surf.

En otras ocasiones, se ha dejado ver por las Rías Altas, recorriendo enclaves como Ferrol, otro destino perfecto para disfrutar del surf, y As Pontes, conocido por sus paisajes y su entorno natural.

Además, hace unos años también hizo parada en Ortigueira, la capital de la comarca de Ortegal, famosa por los acantilados de Loiba, con una altura que oscila entre 80 y 160 metros, y por su festival celta.

Cine al aire libre, playas y churrascada con amigos

El verano pasado, Maxi Iglesias compartió con sus seguidores parte de la experiencia vivida en Galicia. "Galicia. Como cada agosto", comentaba en una publicación en redes sociales.

En aquella ocasión, el actor de Todo lo que nunca fuimos, largometraje que se estrenó en los cines de España a principios de junio, contempló el atardecer en enclaves privilegiados, disfrutó de una churrascada con amigos y una sesión de cine al aire libre.

Ahora, ha optado por ampliar la experiencia con una excursión en barco y otra en moto de agua, además de reservar un momento para contemplar el cielo nocturno.

"Un placer coincidir contigo en la playa.. Ha sido la gran anécdota de nuestro viaje", reaccionaba una usuaria, mientras que otra comentaba: "Qué bien te sienta la tierriña, meu rei. Me gusta A Coruña, me gustas tú".