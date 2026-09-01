El municipio donde comer arroces y carnes a reventar: "La comida exquisita y el personal muy amable"

La hostelería gallega siempre ha destacado por ofrecer comida de calidad y raciones súper abundantes en comparación con los restaurantes de otras zonas. Es bien sabido que en Galicia se come mucho y bien, y que existen opciones para todos los paladares y bolsillos, siempre con el producto fresco y de proximidad como protagonista.

Un pueblo que puede presumir de contar con una gastronomía exquisita es A Estrada (Pontevedra), algo que se refleja en las propuestas de sus restaurantes. Este municipio presenta una cocina tradicional en la que cada producto se trata con respeto para potenciar su sabor y su jugosidad al máximo nivel.

Mariscos y arroces de calidad en plena costa

"La plenitud clásica de la cocina tradicional confluye en los restaurantes estradenses con una cocina creativa, moderna y de autor", indican desde el concello. En su mercado venden productos de kilómetro cero de gran calidad y que luego se degustan en los diferentes establecimientos del municipio.

Si visitas esta localidad puedes encontrar restaurantes de todo tipo, desde propuestas más creativas hasta otros más tradicionales o cuya especialidad son determinados productos concretos, como pueden ser los arroces o las carnes de Rubia gallega.

Un restaurante que merece un puesto en tu lista es Casa Renda. Este restaurante está especializado en arroces, de marisco y de chipirones en su tinta, así como en el chuletón de vaca Rubia, auténticos manjares que llevarse a la boca. Es un restaurante de comida familiar que enamora a cualquiera que lo visita, tal y como se refleja en sus reseñas de Google, que suman una puntuación de, nada más y nada menos, que 4,9 sobre 5.

Arroz de chipirones en su tinta de Casa Renda Restaurante Casa Renda

"Comimos muy bien y a gusto. El personal muy amable y detallista. La comida exquisita. Comimos ojo de bife y bacalao. Los postres muy ricos y caseros. Volveremos sin duda. Gracias!", comentó Irezamarco.

Joao está muy de acuerdo: "La comida estaba deliciosa, con ingredientes de calidad y muy buena presentación. El personal fue amable y atento en todo momento, y el ambiente es acogedor. Sin duda, un lugar muy recomendable para comer bien y disfrutar".

Otra opción a tener en cuenta es el restaurante Inferno. Aquí puedes disfrutar de una comida exquisita y de un rico brunch. Entre los entrantes destaca el pulpo, las croquetas o las gyozas, entre otras muchas opciones, siendo las carnes a la brasa lo que más destaca entre sus principales platos.

Restaurante Inferno Restaurante Inferno

Con un 4,6 sobre 5, las reseñas ejemplifican la calidad que ofrece este establecimiento. "Un local bonito y muy amplio. La comida muy rica. El personal muy amable y atento. El menú muy rico y un buen precio", indica Jesús Porto.

Algo similar opina Juan: "Muy buena experiencia comiendo de menú por 14 euros. Brócoli con patatas y chorizo y caballa a la plancha. Todo rico y con servicio ágil y atento".