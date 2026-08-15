El paseo litoral perfecto para recorrer a pie: casi 6 kilómetros para desconectar con vistas espectaculares

En el litoral gallego existen varios senderos ideales para recorrer en verano, con vistas espectaculares al Atlántico y rodeados de naturaleza. Uno de ellos es la Senda Litoral de A Guarda (Pontevedra), reconocida como Sendero Azul.

Es una ruta sencilla y agradable que permite caminar junto al mar mientras se disfruta de una panorámica impresionante, con vistas al monte de Santa Trega. Este recorrido costero tiene 5,6 kilómetros y une las playas de O Muíño y Area Grande.

Desde el puerto hasta la desembocadura del río Miño

Senda Litoral de A Guarda (Pontevedra)

La senda litoral de A Guarda es un recorrido costero para disfrutar al máximo del entorno desde el puerto hasta la zona de la desembocadura del río Miño. Es un itinerario pensado para descubrir y empaparte del paisaje marino de este municipio pontevedrés, combinando tramos peatonales con zonas aptas para bicicleta. En total son 5,6 kilómetros.

Este sendero conecta algunos de los puntos más representativos del litoral de A Guarda, comenzando en la playa de O Muíño, situada en la desembocadura del Miño, y avanzando hasta el entorno del puerto pesquero para enlazar con la Ruta de las Cetáreas y finalizar en la playa de Area Grande.

A lo largo del camino pasarás por zonas rocosas, playas y áreas vinculadas a la actividad marinera. Durante el paseo te encontrarás varios paneles informativos que ayudan a conocer mejor la zona, explicando aspectos relacionados con la fauna y la flora, así como su importancia ecológica.

A Guarda (Pontevedra) Shutterstock

Además de esto, también se pueden observar elementos del patrimonio etnográfico y cultural, como molinos de viento, viveros para el marisco (cetáreas) y salinas. Una oportunidad increíble para acercarte a la vida marinera del municipio, con espacios como la lonja y el Museo del Mar, a los que puedes acudir en fin de semana.

Si quieres ir más allá, esta senda conecta con otras rutas cercanas como la Ruta de las Cetáreas o las sendas fluviales de la Ruta de la Desembocadura del Miño, pudiendo alargar tu recorrido para disfrutar todavía más del entorno de A Guarda.

Vistas al Monte de Santa Trega

Castro de Santa Trega, en A Guarda (Pontevedra) Shutterstock

El Monte de Santa Trega es un lugar de visita obligada si pasas por A Guarda. A 341 metros de altitud hay un castro, conocido como el Castro de Santa Trega, que está considerado Monumento Histórico-Artístico Nacional. También está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Este poblado castrexo fue uno de los más grandes del noroeste peninsular. Está formado por viviendas ovaladas, pero también rectangulares por influencia de los romanos. Llegó a acoger a unas 5.000 personas durante su época de mayor esplendor en el siglo I a. C.

Además de por su historia, destaca por ser un increíble mirador con una panorámica 360 grados sobre la desembocadura del río Miño y las costas de Galicia y Portugal.