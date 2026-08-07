El pueblo que enamoró a Cristina Pedroche: menos de 2.000 habitantes, casas marineras y declarado Bien de Interés Cultural

El casco antiguo de este municipio es un verdadero tesoro que refleja la rica historia y cultura Shutterstock/El Español

Galicia es un discreto refugio estival y de desconexión para numerosos rostros conocidos. Las Rías Baixas, por ejemplo, es el lugar de descanso elegido por parejas como Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz.

Más concretamente, Combarro fue el pueblo elegido para disfrutar de sus vacaciones en 2021. La presentadora de televisión y el cocinero pudieron descubrir su esencia marinera. "Como una florecilla más", escribió Cristina Pedroche en una de sus publicaciones.

El pueblo que enamoró a Cristina Pedroche: "Como una florecilla más"

La belleza de Combarro es algo que cautiva al instante. Situado en la ría de Pontevedra, destaca por su arquitectura marinera tradicional, sus más de 60 hórreos y sus cruceiros centenarios repartidos por sus calles empedradas.

Combarro es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1972 y su casco antiguo, un verdadero tesoro que refleja la rica historia y cultura alrededor de las avenidas San Roque y A Rúa, está declarado Conjunto de Interés Artístico y Pintoresco.

Cuenta con una población aproximada de 1.768 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y ofrece unas vistas espectaculares al mar. De hecho, algunos de sus restaurantes permiten disfrutar de la gastronomía local a pocos metros de la ría de Pontevedra.

Uno de los elementos más emblemáticos de Combarro es su impresionante conjunto de hórreos. Este tipo de edificaciones típicas gallegas, originalmente utilizadas para almacenar maíz, patatas y pescado, suman alrededor de 60 y muchas de ellas se encuentran alineadas justo al borde del mar.

Junto a los hórreos, los cruceiros son otras de las construcciones más repetidas en Combarro. Estos monumentos de granito, erigidos entre los siglos XVIII y XX, se encuentran estratégicamente ubicados y han cumplido con diversas funciones a lo largo del tiempo: como ofrendas o promesas, como hitos orientativos, etc.

Atractivos naturales y una gastronomía exquisita

Combarro, Pontevedra Shutterstock

Respecto a sus atractivos naturales, la playa do Padrón es un pequeño arenal urbano, con unos 80 metros de arena fina y oscura, que destaca por ofrecer una de las vistas más famosas de los hórreos de Combarro.

Desde el Puerto de Combarro se organizan excursiones a la Illa do Tambo. Esta isla se extiende sobre 28 hectáreas y alcanza una altitud de 80 metros en el monte San Facundo, el punto más elevado. Durante décadas, ha permanecido aislada del turismo debido a su uso militar.

Por otro lado, la oferta culinaria destaca por sus ingredientes frescos y autóctonos, desde las almejas a la marinera hasta el famoso pulpo á feira, pasando por los percebe y los mejillones al vapor. Las zamburiñas a la plancha y los pimientos de Padrón también son muy populares.