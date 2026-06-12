Confirmado: Renfe pone a la venta billetes por 50 euros para visitar los pazos y jardines históricos de Galicia

Renfe ya ha sacado a la venta los billetes de la primera fecha disponible para los Trenes Turísticos de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia. Es tu oportunidad ideal para descubrir los mayores secretos de los pazos y castillos más emblemáticos de la comunidad, así como los jardines más preciosos y llenos de romanticismo.

Por ahora, la fecha que ya está disponible es la del 8 de agosto, mientras que la del 19 de septiembre saldrá a la venta muy pronto. Si te interesa descubrir algunos de los pazos gallegos con miles de años de historia, te contamos cómo es el itinerario de esta ruta y su precio.

Ruta por los pazos y jardines históricos de Galicia

La Ruta de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia permite visitar tres de los jardines más destacados de Galicia en un mismo día. Sin duda, una oportunidad ideal para quienes disfrutan de la naturaleza, la historia y el patrimonio cultural.

La primera visita será el Pazo Quinteiro da Cruz, conocido por sus amplios jardines y por contar con más de 1.000 variedades de camelias. Durante el recorrido se descubrirán los rincones, senderos y espacios que alberga este lugar, con el objetivo de entender por qué es uno de los jardines más singulares de la región.

Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia (Pontevedra) pazoquinteirodacruz.es

A continuación, la ruta sigue hasta el Castillo de Soutomaior, donde se podrá disfrutar de los impresionantes jardines que rodean esta fortaleza en un entorno que combina patrimonio y naturaleza, ofreciendo una postal increíble.

La ruta finaliza en el Pazo de Rubiáns, cuyos jardines albergan más de cien especies vegetales diferentes. Su parque botánico ha sido reconocido como "Jardín de Excelencia Internacional de la Camelia", una distinción que destaca la calidad y el valor de este espacio.

Pazo de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) pazoderubianes.com

El coste de la ruta es de 50 euros para los adultos, mientras que los menores de 14 años tienen un precio reducido de 25 euros y los menores de cuatro tienen billete gratis. Además, hay un descuento del 15% para grupos de 10 o más personas.

Puedes anular tu billete hasta 24 horas antes de la hora de salida prevista del tren, con una deducción del 15% sobre el precio del billete a devolver en concepto de gastos de anulación. Superado este período no podrás anular tu viaje.

El inicio de la ruta comienza a las 08:55 horas con salida del tren desde Santiago de Compostela, hasta su Salida en tren desde Vilagarcía a las 20:08 horas con llegada a Santiago de Compostela a las 20:29 horas. Además, hay acercamiento en tren desde A Coruña a las 08:00 horas y la posibilidad de continuar el viaje de vuelta para aquellos viajeros que hayan iniciado viaje en esta ciudad. Este es el itinerario a seguir: